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الرياضي

راسل «أول المنطلقين» في «جائزة البرازيل»

راسل «أول المنطلقين» في «جائزة البرازيل»
13 نوفمبر 2022 11:00

 
ساو باولو (أ ف ب) 

أحرز السائق البريطاني جورج راسل أول فوز لفريق مرسيدس هذا الموسم بسباقات السرعة «سبرينت»، وسيكون أول المنطلقين في سباق جائزة البرازيل الكبرى الجولة الحادية والعشرين من بطولة العالم في «الفورمولا-1». 

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وخلف راسل رابع ترتيب بطولة العالم للسائقين، حل سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس ثانياً، غير أنه تنتظره عقوبة التراجع خمسة مراكز بسبب تغيير المحرّك، وبالتالي سينطلق من المركز السابع، على أن يكون سائق مرسيدس الثاني البريطاني الآخر لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات الذي حل ثالثاً، على الأرجح ثانياً بانتظار انتهاء التحقيق بخطأ ارتكبه عند الانطلاق، ولم يصدر أي قرار حتى الآن.
وحل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المتوج بطلاً للعالم للعام الثاني توالياً، رابعاً أمام زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس. 
وجاء سائق فيراري الثاني سارل لوكلير من موناكو سادساً.

الفورمولا-1
البرازيل
مرسيدس
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