هالاند يتخطى مبابى في «قائمة الأغلى»



أنور إبراهيم (القاهرة)



نجح النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند «22 عاماً» هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، في التفوق على الفرنسي كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يتعلق بالقيمة السوقية لكل منهما، وفقاً للتقرير الأخير لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين، وترتيب «التوب 10» الأغلى على مستوى العالم.

ولم يعد مبابى الملقب بـ«فتى بوندي المدلل» أغلى لاعب في العالم، وإنما تجاوزه هالاند المعروف بـ«الفتى الذهبي»، إذ أصبحت القيمة السوقية لهذا الأخير170 مليون يورو، بينما تراجع مبابى إلى 160 مليون يورو، وجاء الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني في المركز الثالث برصيد 120 مليون يورو.

وجاء في المركز الرابع نجم آخر من نجوم «السيتي» هو الإنجليزي فيل فودين الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية 110 ملايين يورو.

وتساوى 4 لاعبين في المراكز من الخامس إلى الثامن برصيد 90 مليون يورو، وهم على التوالي الإنجليزي جودي بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند الألماني، ونجم الوسط الإسباني بيدري لاعب برشلونة، ثم إنجليزيان آخران هما بوكايو ساكا لاعب أرسنال وهاري كين هداف توتنهام.

وجاء المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفينتوس الإيطالي في المركز التاسع بقيمة سوقية تصل إلى 85 مليون يورو، يليه الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ في المركز العاشر برصيد 80 مليون يورو، بينما جاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد «80 مليون يورو».

ويستند موقع «ترانسفيرماركت» في اختياراته على معايير عدة في مقدمتها عامل السن، والنادي الذي يلعب له النجم المختار، ومدة عقده، وأداؤه على أرض الملعب، وكلها معايير صبت في مصلحة النرويجي هالاند نجم وهداف السيتي، الذي يمتد عقده إلى 2027، وكان وصل خلال «الميركاتو الصيفي» الأخير، ولم يكن بحاجة إلى وقت طويل للتأقلم والانسجام مع بقية زملائه في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» الرهيب، وسجل 18 هدفاً وصنع 3 أهداف في 13 مباراة فقط، كما سجل 5 أهداف في دوري الأبطال «الشامبيونزليج».