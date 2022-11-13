لانس.. «الانتفاضة مستمرة»!



باريس (أ ف ب)

واصل لانس انتفاضته، وشدد الخناق على باريس سان جيرمان المتصدر مقلصاً الفارق بينهما إلى نقطتين مؤقتاً، بفوزه على ضيفه كليرمون فيران 2-1 في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وحوَّل لانس تخلفه بهدف بـ «النيران الصديقة» سجله لاعب وسطه الغاني ساليس عبدول صمد بالخطأ في مرمى فريقه، قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول، إلى فوز بثنائية سجلها في الشوط الثاني.

وأدرك المهاجم ويسلي سعيد التعادل، بعد ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يسجل الإيفواري سيكو فوفانا هدف الفوز في الدقيقة 68.

وهو الفوز الخامس توالياً للانس والحادي عشر هذا الموسم والثامن توالياً على أرضه، فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، مقابل 38 لباريس سان جيرمان الذي يستضيف أوكسير السابع عشر «الأحد» في ختام المرحلة.

في المقابل، مني كليرمون فيران بخسارته السادسة هذا الموسم والثانية في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز العاشر.

وعزز رين موقعه في المركز الثالث بتغلبه على ضيفه تولوز 2-1.

وحسم رين الشوط الأول في مصلحته بهدف بنجامان بوريجو في الدقيقة 25، ونجح الضيوف في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر الهولندي ثييس دالينجا، بيد أن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث أعاد أرنو كاليمويندو التقدم مجددا لرين بتسجيله الهدف الثاني.

وتعرض مهاجم تولوز الدولي المغربي زكريا أبو خلال إلى إصابة في الفخذ في نهاية الشوط الأول وترك مكانه للبلجيكي بريشت ديجايجير.

وعاد رين الى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية بتعادله مع مضيفه ليل سلباً، فحقق فوزه التاسع هذا الموسم والثامن في مبارياته الـ11 الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الخسارة.

ورفع رين رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، مقابل 16 نقطة لتولوز الثاني عشر، والذي مني بخسارته الثالثة تواليا والسابعة هذا الموسم.