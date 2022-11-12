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«السيتي» يخسر أمام برنتفورد في «البريميرليج»

«السيتي» يخسر أمام برنتفورد في «البريميرليج»
13 نوفمبر 2022 01:36

لندن (أ ف ب) 

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حقق برنتفورد مفاجأة من «العيار الثقيل»، بعودته ظافراً من أرض مانشستر سيتي 2-1، في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، وتجمد رصيد «السيتي» عند 32 نقطة.
وهي ثاني نتيجة كبيرة لبرنتفورد هذا الموسم، بعد أن ألحق خسارة قاسية على أرضه ضد مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الجولة الثانية.
وكان نجم اللقاء هداف برنتفورد إيفان توني الذي لم يختاره مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت في التشكيلة الرسمية المشاركة في مونديال قطر، رغم تألقه اللافت هذا الموسم، وذلك بتسجيله هدفي المباراة.
ودخل مانشستر سيتي اللقاء بسجل مثالي على أرضه هذا الموسم محلياً، بعد فوزه في مبارياته السبع منذ مطلع الموسم الحالي، لكن برنتفورد وضع حداً لهذه السلسلة، كما أنه التعثر الأول له على ملعبه منذ فبراير الماضي.
والخسارة هي الأولى لـ«السيتي» منذ التعثر أمام ليفربول صفر-1 في 16 أكتوبر، حقق بعدها الفوز الفوز في مباريات الثلاث الأخيرة على برايتون 3-1 وليستر سيتي 1-صفر وفولهام 2-1 في الدوري، كما أخرج تشيلسي من كأس الرابطة بالفوز عليه 2-صفر.

مانشستر سيتي
البريميرليج
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