افتتاح «عالمية» أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو يحتفي بـ «النخبة» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يُقام اليوم حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الـ (14) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يبدأ الحفل في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بحضور عددٍ من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار الشخصيات وضيوف الدولة.

ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الشائقة، ويتزامن الحفل مع منافسات فئة الناشئين في البطولة، والتي تُقام على مدار اليوم وغداً، لتنطلق منافسات النخبة على مدار الأيام المقبلة.

ويتضمن برنامج البطولة، اليوم وغداً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو - منافسات الناشئين، وتُقام الثلاثاء والأربعاء منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو - منافسات الأساتذة.

ثم بعدها منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو - منافسات المحترفين، ويُقام يوم 19 من نوفمبر الجاري، الحدث الأهم، وهو جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو.

وتواصلت أمس «السبت»، الأجواء الحماسية في ثاني أيام منافسات المهرجان، الذي يقام بمشاركة 5 آلاف لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم. ولليوم الثاني على التوالي كان الحضور الجماهيري الكبير عنواناً للتميز والإبهار ودافعاً قوياً للاعبين واللاعبات لتقديم مستوى قوي في منافسات البطولة التي تستضيفها صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

وكانت المنافسات، أمس، لفئة الهواة من حملة الحزامين الأبيض والأزرق (رجال وسيدات)، يمثلون أندية وأكاديميات من مختلف أنحاء العالم.

وتمكنت أكاديمية كازاخستان الوطنية من اعتلاء الصدارة، متفوقة على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، وجاء فريق جو جيتسو الإمارات في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الثاني وقام بتتويج الفائزين، الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، وناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو، ومحمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وحسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، وعدد من ممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو: تخصيص أول يومين من النسخة الـ (14) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو لمنافسات المهرجان يعكس حرص الاتحاد على الاحتفاء بالمواهب، وتوفير منصة مثالية لهم للتنافس والإبداع وإخراج طاقاتهم، والإقبال الكبير على المشاركة والحماس في المنافسات من قبل البراعم والشباب والهواة، والتفاعل الجماهيري غير المسبوق مع أجواء المنافسات، أكبر دليل على الارتباط المتزايد من قبل مختلف الفئات باللعبة.

وأضاف: ترسخ بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو مكانتها كأفضل بطولات العالم، وتواصل استقطابها لأبرز النجوم من المحترفين من قارات العالم. وتوفر البطولة للكثير من اللاعبين منصة أساسية نحو الاحتراف، فهي تلقي الضوء على قدراتهم، وتوفر لهم تجربة احتكاك قوية مع المنافسين الأقوياء، ومن يثبت نفسه في فئات الحزامين الأبيض والأزرق، يتحول تدريجياً إلى مرحلة الاحتراف بدخوله للأحزمة البنفسجي ثم البني والأسود.

وأشاد الشامسي بدور الأندية والأكاديميات داخل الدولة في دعم جهود الاتحاد ورؤيته نحو توفير المناخ والبيئة المناسبين لإنتاج الأبطال وتعزيز انتشار ثقافة رياضة الجو جيتسو، والمساهمة الفاعلة في ترسيخ نجاح البطولات، كما أشاد بوعي الأسر والعائلات من مختلف الجنسيات بأهمية رياضة الجو جيتسو وانعكاساتها الإيجابية العديدة على شخصيات أبنائهم، فكانوا سباقين في تشجيعهم على اللحاق بركب هذه الرياضة وإتقانها واتخاذها أسلوب حياة.