الفهيم: استضافة أبوظبي للبطولات تسهم في تنمية قدرات الفرد والمجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي القيمة الكبيرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن البطولات الرياضية التي تستضيفها أبوظبي تسهم بقوة في تنمية قدرات الفرد، بما ينعكس بالتالي على الأسرة والمجتمع.

وأضاف: «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بطولة كبيرة شهدنا فيها تنافساً قوياً بين اللاعبين من مختلف الأعمار والجنسيات وكذلك أصحاب الهمم، وكل ذلك يصب في خدمة وتنمية المجتمع ثقافياً وصحياً وهو صميم عمل هيئة الهلال الأحمر.

ووصف الفهيم الإمارات بالمركز الرئيسي العالمي لبطولات الجو جيتسو، وتابع: تنوع الفعاليات الرياضية التي تُقام في أبوظبي، ساهم في إضفاء مزيد من الزخم الإعلامي والتفاعل والتشجيع القوي وكل تلك الأمور تخدم المجتمع.