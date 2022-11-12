إبراهيموف: شعبية هائلة لبطولة أبوظبي للجو جيتسو في روسيا

أبوظبي (الاتحاد)

قال الروسي محمد إبراهيموف، صاحب الحزام الأزرق، والذي يمثل أكاديمية «شيكمات إنترناشيونال»، والذي حصد ذهبية وزن 120 كجم: من المستحيل أن نفوت فرصة المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، فهذه البطولة تتمتع بشعبية هائلة في روسيا، لذلك هي تحتل قمة أولويات مشاركات اللاعبين الروس الخارجية، مؤكداً أن دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي غيّرت مفاهيم بطولات الجو جيتسو الكبرى من ناحية روعة التنظيم والاستضافة.

وأضاف: حتى خلال مشاركاتنا الخارجية في البطولات التي تقام في آوروبا وآسيا ومناطق مختلفة في العالم، لابد من أن تجد أمامك لافتة تقول «أبوظبي» ما يوحي بأن هذه المدينة أصبح لها تأثير كبير في مسيرة تطوير رياضة الجو جيتسو.