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الجو جيتسو.. الرياضة المفضلة لـ«مشاهير هوليوود»

الجو جيتسو.. الرياضة المفضلة لـ«مشاهير هوليوود»
13 نوفمبر 2022 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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واصلت الجو جيتسو، تزايد شعبيتها، بوصفها واحدة من أكثر الرياضات إقبالاً على الممارسة في السنوات الأخيرة، لما وصلت إليه من مكانة بارزة عالمياً؛ بفضل العدد الكبير من الأحداث التي يتم تنظيمها حول العالم بدعم إماراتي، إلى جانب ما تقدمه من فوائد بدنية ونفسية عديدة تعزز الطاقة وتمنح الشخص مهارات جديدة.
وخطفت كاميرات المصورين لقطات لعدد من أبرز المشاهير الذين يمارسون هذه الرياضة أيضاً، والقصة الأبرز هذا العام كانت تفوّق الممثل الشهير توم هاردي، في بطولات خاصة للجو جيتسو أقيمت في بريطانيا، حيث شارك بعيداً عن الأضواء قبل أن ينتبه له المشاركون بالنظر لكونه من أشهر ممثلي «هوليوود» في السنوات الأخيرة.
هاردي لم يكتفِ بممارسة الرياضة على سبيل تعلم المهارات ورفع جاهزيته البدنية فقط، حيث يشارك بالعادة في الكثير من الأفلام السينمائية بطابع الحركة والإثارة، لكنه حقق الانتصارات وصعد على منصة التتويج بفوزه بالميداليات.
نجم سينمائي آخر، ظهر وهو يرتدي البدلة الرياضية للجو جيتسو، وهو فان ديزل، المعروف بسلسلة أفلامه الشهيرة «السرعة والغضب، فاست أند فوريس»، حيث يمارس هذه الرياضة لكسب المهارات الخاصة بها، والاستفادة من قدرتها على تعزيز القوة العضلية له في عمله الفني.
وانضم ممثل شهير آخر، هو كيانو ريفز لتعلم مهارات الجو جيتسو، وإن كان بطريقة الهواية في الوقت الحالي، حيث تم تداول صوره الخاصة بممارسته لهذه الرياضة والتدريب على مهاراتها. وتصدر الممثل الشهير جيسون ستاثام، بطل الغطس السابق مع منتخب بريطانيا، المشهد، من خلال ممارسة رياضة الجو جيتسو أيضاً، بصور له، وهو يرتدي البدلة البيضاء الخاصة بها، وقيامه بالتدريب عليها.
ولا تتوقف القائمة عند هذه الأسماء فقط، فمن أشهر ممثلي «هوليوود» الذين يمارسون رياضة الجو جيتسو، يبرز كل من تشاك نوريس، نيكولاس كيج، سكارليت جوهانسون وجيف باتيستا وغيرهم.
ويساعد اكتساب مهارات الجو جيتسو، هؤلاء الممثلين على تأدية أعمالهم بشكل ناجح في عالم السينما، إلى جانب منحهم الفرصة للمشاركة في رياضة ذات روح رياضية عالية والتحامات تساعد في رفع جاهزيتهم البدنية عموماً على عكس ألعاب رياضية أخرى.

الجو جيتسو
مشاهير هوليوود
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