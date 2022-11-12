«الحي الرياضي» يُمتع زوار البطولة

أبوظبي (الاتحاد)

عبر زوار وجماهير بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو عن سعادتهم بالفعاليات المصاحبة المقامة على هامش الحدث، وأبدى الزوار بكل شرائحهم من كبار وصغار، سيدات ورجال، ردود فعل رائعة وتفاعلاً استثنائياً مع مرافق الحي الرياضي الذي تقيمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على هامش البطولة بصالة جو جيتسو أرينا.

واستمتعت الأسر والعائلات من مختلف الجنسيات بالأنشطة الرياضية والترفيهية والتراثية والمنصات الرائعة للحي الرياضي التي تلائم جميع تطلعات الرياضيين والزوار على حد سواء.

وتشكل مقطورات الطعام المتنقلة إحدى أبرز مزايا الحي الرياضي، حيث توفر تشكيلة واسعة من المأكولات، وتشهد إقبالاً كبيراً من الجماهير لاستكشاف النكهات والمذاقات المتميزة.

ويضم الركن التراثي في الحي الرياضي كلاً من منصات القهوة العربية والصقارة، والحناء والخط العربي. ويشهد يومياً إقبالاً من الجماهير الحريصة على التعرف على تراث دولة الإمارات وتنوعه، وأثره في ترسيخ الهوية الإماراتية.

ومن أبرز فعاليات الحي الرياضي المنطقة التي المخصصة لتحدي تخطي الحواجز للأطفال، وهي نموذج مصغر لمسابقات رياضات التحمل التي تتطلب لياقة وقوة بدنية عالية.

وتتيح هذه الفعالية للأطفال التعرف بأسلوب ممتع ومرح على أبرز الجوانب البدنية المطلوبة لإتقان الرياضة، كما تساهم في تشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي مثالي يستند إلى الرياضة والغذاء المتوازن.

يضم الحي الرياضي أيضاً خدمات تأهيل بدني عالية الجودة يتيحها مركز «كريو» التخصصي من خلال منصته التي تضم مجموعة من أبرز وأحدث أجهزة الإعداد البدني والاسترخاء، وتشهد منصة «كريو» إقبالاً متزايداً للتعرف على الخدمات المتميزة ذات الجوانب الصحية العديدة.

ويعتبر UAEJJ Fitness أحد أبرز المراكز الرياضية على مستوى الدولة، ويضم مجموعة من أحدث الأجهزة الرياضية والمعدات، وبإمكان زوار الحي الرياضي التعرف من كثب على أهم أجهزته وبرامجه من خلال منصته التي تتيح تجربة عدد من الأجهزة الرياضية الأحدث عالمياً.

وتتمتع منصة الأبطال بتفاعل كبير من اللاعبين والجماهير، إذ تقدم فرصة التقاط الصور التذكارية التي توثق تجربتهم في البطولة، بالمشاركة مع ذويهم في ما يشبه منصة التتويج الخاصة بالبطولة وحزام البطولة الذي يتنافس على نيله جميع الأبطال المشاركين.

ووصفت فاطمة نيروخ من المملكة الأردنية الحي الرياضي بالملهم والمفيد للأطفال لتقديمه عدداً من الألعاب والأنشطة وأفضل الأجهزة والمعدات الرياضية.

والتقطت فاطمة صوراً تذكارية عدة لابنها جابر في منصة الصقارة ضمن الفعاليات الرياضية والتراثية بالحي الرياضي.

وأعربت فاطمة عن شكرها للجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو لتوفير هذا الموقع المبتكر بكل الأنشطة الموجودة فيه، وأضافت: «هذا الحي يتضمن أشياء مفيدة للغاية للأطفال، نحن عائلة تعشق الجو جيتسو، وهذه الأنشطة الترفيهية الملهمة تعزز تعلق ابني بهذه الرياضة». وأكملت فاطمة: «أمر رائع وجود هذه الأنشطة لأنها تساعد الطفل على التخلص من التوتر قبل النزال وتعطيه متعة لا تُوصف».

ومن محتويات الحي الرياضي أيضاً منصة الخط العربي، حيث يقوم الخطاط سعيد العامري بكتابة الخط العربي الكلاسيكي للزوار والمشاركين في البطولة، حيث تنوعت مطالب عشاق الخط العربي من كل الجنسيات، فالبعض طلب من العامري كتابة اسمه، والبعض الآخر طلب كتابة أسماء أفراد من عائلته أو أصدقائه ليحملها معه إليهم هدية تذكارية من أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية.

ويؤكد العامري أن مشاركته برسم الخط العربي هدفها الرئيس التعريف باللغة العربية والخط العربي لزوار ومشاركي بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وأضاف: «شاركت برسم الخط العربي على هامش بطولة العالم للجو جيتسو التي اختتمت أخيراً، ووجدت ردود فعل رائعة من الجميع، فالخط العربي محبوب وعليه إقبال كبير».