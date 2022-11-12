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كازاخستان تحصد ثمار الجهود الإماراتية

كازاخستان تحصد ثمار الجهود الإماراتية
13 نوفمبر 2022 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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لا تقتصر جهود تنمية رياضة الجو جيتسو داخل الإمارات فقط، ولكنها تمتد حول العالم أيضاً، مع استفادة الدول المشاركة من «شهر الجو جيتسو» الذي شهد إقامة كأس العالم وحالياً بطولة أبوظبي العالمية، مما يجعل الأهداف تتخطى الحدود وتنثر بذور النمو على المدى الطويل للعبة ستحتل الصدارة العالمية بفضل ما يتم القيام به هنا، ومن أبرز هذه الدول كازاخستان، التي شاركت ببعثة كبيرة للغاية في كأس العالم الماضية، ويشارك عدد من أبطالها في البطولة العالمية حالياً في مختلف الفئات.
واعتبر رسلان إسرايلوف، الذي حصد ميدالية ذهبية بارزة لبلاده على صعيد فئة الكبار في كأس العالم في أبوظبي، أن الإمارات تنظم أقوى البطولات، وقال: تنمية لعبة الجو جيتسو في الإمارات تسير بقوة كبيرة، هناك الكثير من الجهد يتم بذله هنا، يمكن القول إنها من أبرز الأماكن في العالم، حيث يتم تطوير هذه الرياضة بشكل جيد للغاية.
وأوضح اللاعب، الذي توج بذهبية الحزام الأسود لوزن 85 كلجم، أن المشاركة في هذا النوع من البطولات يتطلب تحضيراً خاصاً للغاية، وقال: بدأت التدريب قبل نحو شهرين من خلال معسكر في أميركا، ثم مواصلة التدريبات والسفر إلى الإمارات وخوض المنافسات.
وتابع: الفوز بالميدالية الذهبية أمر افتخر به للغاية، خصوصاً أنه تحقق في بطولة هذا الحجم ونوعية المنافسين الأقوياء، واجهت الكندي نيتون دوس سانتوس في النهائي الذي خسرت أمامه قبل نحو ثلاث سنوات، لكن هذه المرة عرفت كيف أتفوق عليه.
كما عبر عن إعجابه بالتطور الكبير الذي حققته كازاخستان في رياضة الجو جيتسو، حيث يصل عدد البعثة لنحو 200 لاعب ولاعبة في البطولتين، وقال: اللعبة تنتشر سريعاً وكثيراً في بلدنا، والكل أصبح يريد المشاركة في هذه البطولة القوية، لا أذكر أن هناك لعبة تحظى بهذا الإقبال منذ فترة طويلة للغاية.

كازاخستان
الإمارات
الجو جيتسو
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