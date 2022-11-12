«الأمازون» تبحث عن لقب غير مسبوق

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت ولاية «الأمازون» البرازيلية، الفتى الشاب خوسيه براجا، ليكون ممثلها في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وذلك بحثاً عن تحقيق لقب غير مسبوق للولاية في هذه البطولة، التي ترى فيها أعظم فرصة لإثبات نفسها على الخريطة الرياضية بعدما اكتفت بالتركيز خلال تاريخها على المجال الزراعي والصناعي بعيداً عن بقية الولايات البرازيلية الأخرى المتفوقة رياضياً.

وبحسب وسائل الإعلام البرازيلية، اختارت حكومة ولاية الأمازون الشاب براجا، للسفر إلى أبوظبي، حيث توجه أمس الأول للتنافس على اللقب العالمي، وقال خورخي أوليفيرا ممثل الولاية: هذه البطولة فرصة عظيمة لممثلي جولتنا لتطوير إمكاناتهم في مسرح الجو جيتسو العالمي، ولممثل ولايتنا تحديداً، سنقدم كل الدعم من أجل إظهار الأمازون في البطولات الدولية.

وسبق لبراجا المشاركة في البطولات الوطنية البرازيلية، لكن هذه ستكون المرة الأولى التي يخوض فيها حدثاً دولياً بهذا القوة والحجم، حيث يشارك في فئة الحزام البنفسجي لوزن تحت 56 كلجم، وقال: هذا الحدث مهم جداً في مسيرتي، حيث إنها أول بطولة دولية لي، كان تحضيري مكثفاً، حيث كنت أذهب إلى الكلية في الصباح، وأتمرن في فترة ما بعد الظهر، وأجدول الأنشطة في الليل، وأبذل قصارى جهدي في كل تمرين، وأتطلع إلى إظهار الأداء الخاص بي في الجو جيتسو أمام العالم وعيش هذا الحلم.

واعتبر جونيور لارسيو مدرب براجا، أن هذه البطولة ستساهم في تعزيز المستوى الفني للرياضيين، وقال: هذه البطولة هي الأكثر انتظاراً في عالم الجو جيتسو، وتوفر فرصة ممتازة لإظهار إمكانات أي رياضي في الجو جيتسو، وكمدرب أشعر بالإنجاز في المساهمة في مشاركة خوسيه براجا الذي يمثل اليوم دولتنا في هذه البطولة العالمية في أبوظبي.