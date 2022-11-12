«لطيفة» و«شعالة» و«باهي» و«الشامخ» نجوم اللقايا في المرموم

دبي (الاتحاد)

شهدت ميادين الهجن العربية بالمرموم، صباح أمس، تحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل، وذلك على مدار 25 شوطاً لمسافة 5 كم.

وقدمت «لطيفة»، المملوكة لعبدالله حمد سعيد الهاشمي، عرضاً متميزاً كفل لها الظفر بصدارة الشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات، وذلك بتوقيت وقدره 7:36:3 دقيقة.

وكان التألق من نصيب «شعالة» لمحمد الحزمي قناص العامري في الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات، والتي تمكنت من الحصول على صدارته بزمن بلغ 7:35:9 دقيقة.

وأهدى «باهي» لحمد غريب راشد الكتبي مالكه ناموس الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، حيث حقق الناموس في توقيت بلغ 7:40:8 دقيقة.

وكسب «الشامخ» التحدي الرابع والمخصص للقايا الجعدان المهجنات، مهدياً مالكه محمد علي سعيد الجحافي التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بوصوله لخط النهاية في زمن وقدره 7:33:7 دقيقة.