الأحد 13 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«لطيفة» و«شعالة» و«باهي» و«الشامخ» نجوم اللقايا في المرموم

«لطيفة» و«شعالة» و«باهي» و«الشامخ» نجوم اللقايا في المرموم
13 نوفمبر 2022 01:36

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الألمانية روضة» تفوز بماراثون رحلة الهجن التراثية
126 شوطاً في مهرجان حاكم الشارقة للهجن بالذيد

شهدت ميادين الهجن العربية بالمرموم، صباح أمس، تحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل، وذلك على مدار 25 شوطاً لمسافة 5 كم.
وقدمت «لطيفة»، المملوكة لعبدالله حمد سعيد الهاشمي، عرضاً متميزاً كفل لها الظفر بصدارة الشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات، وذلك بتوقيت وقدره 7:36:3 دقيقة.
وكان التألق من نصيب «شعالة» لمحمد الحزمي قناص العامري في الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات، والتي تمكنت من الحصول على صدارته بزمن بلغ 7:35:9 دقيقة.
وأهدى «باهي» لحمد غريب راشد الكتبي مالكه ناموس الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، حيث حقق الناموس في توقيت بلغ 7:40:8 دقيقة.
وكسب «الشامخ» التحدي الرابع والمخصص للقايا الجعدان المهجنات، مهدياً مالكه محمد علي سعيد الجحافي التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بوصوله لخط النهاية في زمن وقدره 7:33:7 دقيقة.

الهجن
المرموم
اللقايا
هجن أبناء القبائل
آخر الأخبار
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
الإمارات
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
اليوم 01:41
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
الإمارات
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
اليوم 01:41
الجفاف وندرة الأمطار من أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية (رويترز)
الإمارات
هل تتحقق مطالب أفريقيا في مواجهة تغير المناخ؟
اليوم 01:41
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
الإمارات
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
اليوم 01:41
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
الإمارات
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©