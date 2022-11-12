الأحد 13 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دبا الحصن يتفوق في افتتاح دورة كلباء للألعاب الشاطئية

دبا الحصن يتفوق في افتتاح دورة كلباء للألعاب الشاطئية
13 نوفمبر 2022 01:36

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الإماراتي الألماني للطب وطب الأسنان
ولي عهد الشارقة يحضر أفراح المهيري

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، النسخة الثانية لدورة كلباء للألعاب الشاطئية.
حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين والضيوف، تقدمهم رئيس وأعضاء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، في ضيافة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الملك جاني، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وياسر عمر الدوخي مدير الدورة، وأعضاء اللجنة المنظمة، بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية المختلفة والأندية الرياضية ومسؤولي الفرق وممثلي الإعلام وجمهور متميز تابع فعاليات الافتتاح.
توافرت لحفل افتتاح الدورة التي تستمر منافساتها لنهاية الأسبوع كل أسباب النجاح، بفضل التفاعل الجماهيري مع فقراته التي شهدت عروضاً فنية ورياضية في البر والبحر والجو، ودشنت بطولة كرة القدم منافسات الدورة وفاز فيها دبا الحصن على اليقين العُماني 6-4، والدورة تشتمل أيضاً على 6 بطولات أخرى في ألعاب السلة والطائرة والتجديف وكرة الريشة والترايثلون والدفاع عن النفس، ويحصل الأبطال على جوائز مجموعها نصف مليون درهم.

عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
خورفكان
الألعاب الشاطئية
آخر الأخبار
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
الإمارات
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
اليوم 01:41
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
الإمارات
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
اليوم 01:41
الجفاف وندرة الأمطار من أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية (رويترز)
الإمارات
هل تتحقق مطالب أفريقيا في مواجهة تغير المناخ؟
اليوم 01:41
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
الإمارات
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
اليوم 01:41
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
الإمارات
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©