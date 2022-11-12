دبا الحصن يتفوق في افتتاح دورة كلباء للألعاب الشاطئية

الشارقة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، النسخة الثانية لدورة كلباء للألعاب الشاطئية.

حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين والضيوف، تقدمهم رئيس وأعضاء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، في ضيافة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الملك جاني، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وياسر عمر الدوخي مدير الدورة، وأعضاء اللجنة المنظمة، بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية المختلفة والأندية الرياضية ومسؤولي الفرق وممثلي الإعلام وجمهور متميز تابع فعاليات الافتتاح.

توافرت لحفل افتتاح الدورة التي تستمر منافساتها لنهاية الأسبوع كل أسباب النجاح، بفضل التفاعل الجماهيري مع فقراته التي شهدت عروضاً فنية ورياضية في البر والبحر والجو، ودشنت بطولة كرة القدم منافسات الدورة وفاز فيها دبا الحصن على اليقين العُماني 6-4، والدورة تشتمل أيضاً على 6 بطولات أخرى في ألعاب السلة والطائرة والتجديف وكرة الريشة والترايثلون والدفاع عن النفس، ويحصل الأبطال على جوائز مجموعها نصف مليون درهم.