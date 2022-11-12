الشارقة والعين «التعادل المثير» في «قمة العاشرة»



علي معالي (الشارقة)

في «ريمونتادا مثيرة»، أحرز سفيان رحيمي هدفين في الدقيقتين 87 و90، ليمنح العين «نقطة التعادل» أمام الشارقة الذي تقدم بهدفي كمارا وألكاسير، في الدقيقتين 13 و77، في مباراة الفريقين، في ختام «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وأصبح رصيد «الملك» 20 نقطة في المركز الرابع، فيما يملك «الزعيم» 17 نقطة في الترتيب الخامس، وحضر اللقاء جمهور كبير.

جاءت البداية قوية من جانب الشارقة «صاحب الأرض» الذي هدد مرمى خالد عيسى، حتى أحرز كمارا هدفاً بمجهود فردي في الدقيقة 13، وبدأ العين يدخل أجواء اللقاء في النصف الثاني من الشوط، وضغط لاعبوه على دفاع «الملك»، وأنقذ درويش أحمد مرماه من انفراد لابا.

وفي الشوط الثاني، بدأ العين مهاجماً وأُتيحت له أكثر من فرصة عن طريق بالاسيوس، ورد الشارقة بكرة خطيرة من ألكاسير، لتشتعل المدرجات حماساً، ويتصدى درويش لرأسية لابا، ورغم سيطرة «الزعيم»، يخطف باكو ألكاسير هدفاً للشارقة في الدقيقة 77، بعد خطأ دفاعي، وينتفض «الزعيم» في الدقائق الأخيرة، وينجح سفيان رحيمي في تسجيل هدفين في الدقيقتين 87 و90 ليقلب الموازين ويطيح «الملك» من القمة التي أصبحت مناصفة بين شباب الأهلي والوحدة.