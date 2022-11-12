الأحد 13 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ميسي متفائل لهذا السبب!

ميسي متفائل لهذا السبب!
12 نوفمبر 2022 21:35

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

أخبار ذات صلة
سون «المصاب» ضمن قائمة كوريا «المونديالية»
بنزيمة: إصابتي ليست خطيرة وجاهز لرفع كأس العالم

يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الكثير من أوجه الشبه بين منتخب بلاده الحالي والفريق الذي خسر نهائي كأس العالم عام 2014.
ويتوجه المنتخب الأرجنتيني إلى قطر هذا الشهر، ويأمل في الفوز بلقب كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.
وقال ميسي، نجم برشلونة السابق الذي يلعب لباريس سان جيرمان الفرنسي حالياً، إن تلك البطولة من المرجح أن تكون آخر كأس عالم يلعب بها.
ولم ينجح ميسي في الفوز بأكبر بطولة في كرة القدم، رغم أنه قاد منتخب بلاده للفوز بكأس كوبا أميركا عام 2021، كما أنه كان مشاركاً في صدارة هدافي البطولة برصيد أربعة أهداف.
وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في نسخة عام 2014، بعدما قاد الأرجنتين إلى المباراة النهائية، ليشاهد ماريو جوتزه وزملاءه في المنتخب الألماني وهم يحملون كأس العالم.
لكن ميسي قال إن قائمة الأرجنتين الحالية، لديها الوحدة التي تجعلها مثل المنتخب الذي وصل إلى المباراة النهائية في عام 2014، وقال ميسي في تصريحات لصحيفة «أولي» الأرجنتينية: «في كأس العالم 2014 قدمنا أداءً رائعاً، كانت تجربة لا تنسى».
وأضاف: «لقد استمتعت بتلك البطولة كثيراً وعرفت أن أهم شيء بالنسبة لي هو وحدة الفريق وقوة المجموعة الموجودة».
وأوضح: «هذا في النهاية يقود إلى تحقيق الهدف المهم، اليوم أشعر بالكثير من أوجه الشبه بين الفريق الحالي وفريق 2014».
ويوجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثالثة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك.

ميسي
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
الإمارات
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
اليوم 01:41
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
الإمارات
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
اليوم 01:41
الجفاف وندرة الأمطار من أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية (رويترز)
الإمارات
هل تتحقق مطالب أفريقيا في مواجهة تغير المناخ؟
اليوم 01:41
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
الإمارات
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
اليوم 01:41
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
الإمارات
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©