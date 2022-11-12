فوز العربي والذيد في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)



عاد العربي بالنقاط الثلاث، من ملعب مضيفه الرمس بالفوز 2-0، فيما تغلب الذيد على مضيفه فرسان هسبانيا 1-0، وحسم التعادل 2-2 مواجهة العروبة ومسافي، ضمن «الجولة العاشرة» من «دوري الدرجة الأولى»، والتي انطلقت «الجمعة» بفوز مصفوت على سيتي 3-2، وتختتم الأحد، بمباريات الفجيرة مع بينونة، والإمارات مع التعاون، وحتا مع الحمرية، وجلف أف سي مع الجزيرة الحمراء.

وارتقى الذيد إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة، بتغلبه على مضيفه فرسان هسبانيا بهدف محمد الحمادي في الدقيقة 6، فيما كسب العربي المواجهة أمام الرمس بثنائية «الهداف» فارس الجابري في الدقيقة الأولى، وموسى كوني في الدقيقة 47، ورفع الفائز رصيده إلى 14 نقطة، في المركز التاسع، مقابل 9 نقاط للرمس الثاني عشر، وحسم التعادل 2-2 مواجهة العروبة العاشر برصيد 11 نقطة، ومسافي السادس بـ 15 نقطة.