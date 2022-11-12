الأحد 13 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فوز العربي والذيد في «دوري الأولى»

فوز العربي والذيد في «دوري الأولى»
12 نوفمبر 2022 21:16

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
سيتي ومصفوت يقصان شريط «العاشرة» في «الأولى»
أندية «الأولى» تعود إلى الواجهة في «الكأس الأغلى»


عاد العربي بالنقاط الثلاث، من ملعب مضيفه الرمس بالفوز 2-0، فيما تغلب الذيد على مضيفه فرسان هسبانيا 1-0، وحسم التعادل 2-2 مواجهة العروبة ومسافي، ضمن «الجولة العاشرة» من «دوري الدرجة الأولى»، والتي انطلقت «الجمعة» بفوز مصفوت على سيتي 3-2، وتختتم الأحد، بمباريات الفجيرة مع بينونة، والإمارات مع التعاون، وحتا مع الحمرية، وجلف أف سي مع الجزيرة الحمراء.
وارتقى الذيد إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة، بتغلبه على مضيفه فرسان هسبانيا بهدف محمد الحمادي في الدقيقة 6، فيما كسب العربي المواجهة أمام الرمس بثنائية «الهداف» فارس الجابري في الدقيقة الأولى، وموسى كوني في الدقيقة 47، ورفع الفائز رصيده إلى 14 نقطة، في المركز التاسع، مقابل 9 نقاط للرمس الثاني عشر، وحسم التعادل 2-2 مواجهة العروبة العاشر برصيد 11 نقطة، ومسافي السادس بـ 15 نقطة.

دوري الدرجة الأولى
نادي العربي
الرمس
الذيد
العروبة
مسافي
آخر الأخبار
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
الإمارات
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
اليوم 01:41
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
الإمارات
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
اليوم 01:41
الجفاف وندرة الأمطار من أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية (رويترز)
الإمارات
هل تتحقق مطالب أفريقيا في مواجهة تغير المناخ؟
اليوم 01:41
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
الإمارات
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
اليوم 01:41
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
الإمارات
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©