الأحد 13 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الفجيرة تدشن «مونديال المسائل الشطرنجية»

الفجيرة تدشن «مونديال المسائل الشطرنجية»
12 نوفمبر 2022 20:38

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله الشرقي يتوِّج الفائزين في بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون
الفجيرة للموارد الطبيعية تعزز ثقافة الابتكار


تنطلق صباح الأحد، منافسات الجولة الأولي من بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ويستضيفها وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في فندق نوفوتيل الفجيرة، وتستمر هذه البطولة ليوم واحد.
كما تنطلق مساء الأحد دورة محكمي تأليف وحل مسائل الشطرنج وتستمر لثلاثة أيام بإشراف الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج.
وفي هذا السياق، أشاد الشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي بالجهود المميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة، مؤكداً أنها تعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات خلال استضافتها البطولات والدورات العالمية، ومنها في الجانب الرياضي، متمنياً للرياضيين المشاركين تحقيق طموحاتهم المشروعة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة المنظمة، بحضور الشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي والدكتور عبد الله آل بركت وأعضاء اللجنة المنظمة.
ويبلغ عدد المشاركين في دورة المحكمين 30 مشاركاً، ويديرها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج.
في جانب متصل، أعلنت اللجنة المنظمة أن العدد الإجمالي للمشاركين 673 لاعباً ولاعبة من 45 دولة من دول العالم، والذي يعد رقماً قياسياً للمشاركين، قياساً بالبطولات السابقة.
وتأتي الإمارات في الواجهة من ناحية عدد المشاركين، ويشارك لاعبون مميزون من الهند وروسيا والفلبين ودول أخرى.
وفي سياق متصل، ينظم مجلس الفجيرة للشباب حلقة شبابية بالتعاون مع اللجنة المنظمة بعنوان «دور الشباب في دعم الاحداث العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات»، وذلك عند الحادية عشرة صباحاً، باستضافة ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعبدالله علي آل بركت رئيس اللجنة المنظمة لفتح باب الحوار حول تحديات العمل التطوعي في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية ومناقشة أبرز الحلول المبتكرة لها.

الفجيرة
الشطرنج
نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة
آخر الأخبار
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
الإمارات
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
اليوم 01:41
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
الإمارات
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
اليوم 01:41
الجفاف وندرة الأمطار من أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية (رويترز)
الإمارات
هل تتحقق مطالب أفريقيا في مواجهة تغير المناخ؟
اليوم 01:41
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
الإمارات
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
اليوم 01:41
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
الإمارات
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©