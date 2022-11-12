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«الإمبراطور» يعبر «السماوي» بـ «ثلاثية»

«الإمبراطور» يعبر «السماوي» بـ «ثلاثية»
12 نوفمبر 2022 19:36

 
دبي (الاتحاد)

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عاد الوصل بثلاث نقاط غالية، بتفوقه على بني ياس بملعبه 3-1، ضمن «الجولة العاشرة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى «21 نقطة»، فيما توقف حصاد «السماوي» عند «11 نقطة».
سجل أهداف «الأصفر» توماس شانكالاي في الدقيقة 10، وفابيو ليما «هدفين» في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول والدقيقة 71، فيما سجل البرازيلي رافاييل إلياس هدف «السماوي» في الدقيقة 13.
وبدأ الوصل المواجهة بهجوم ضاغط، ترجمه الأرجنتيني توماس شانكالاي، بافتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة 10، مترجماً هجمة منظمة لفريقه، وكرة متبادلة بين فابيو ليما والمدافع سالم العزيزي من الجهة اليمنى، وصلت إلى شانكالاي سددها مباشرة داخل الشباك، ورد بني ياس سريعاً بهدف التعادل، بتوقيع البرازيلي رافاييل إلياس في الدقيقة 13، بعد مجهود فردي رائع وتمريرة من سهيل النوبي، توغل بها وسط دفاع الوصل ولعبها بيسراه أرضية في الزاوية البعيدة للحارس خالد السناني.
وعاد الوصل إلى التقدم قبل نهاية الشوط الأول بالهدف الثاني، وأحرزه فابيو ليما، من تسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة.
وأكد فابيو تألقه بعدما نجح في إضافة هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه برأسية في الدقيقة 71، مترجماً ضربة ركنية نفذها علي صالح، لينفرد بلقب الهداف التاريخي في مواجهات الفريقين برصيد 11 هدفاً.

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
الوصل
فابيو ليما
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