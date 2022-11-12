عجمان يتخطى اتحاد كلباء في «الوقت الضائع»



رضا سليم (دبي)



حقق عجمان فوزاً صعباً على اتحاد كلباء بهدف، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عن طريق فراس بالعربي، ضمن «الجولة العاشرة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد راشد بن سعيد، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى «النقطة 17» متساوياً مع «النمور»، وهو الفوز السادس لأصحاب الأرض من أصل 11 مباراة بين الفريقين، مقابل 3 انتصارات لاتحاد كلباء، والتعادل في مباراتين.

شهد الشوط الأول سباقاً للفرص الضائعة من أصحاب الأرض، ووقف القائم والعارضة بالمرصاد أمام محاولتي وليد أزارو وفراس بالعربي، بجانب الفرص داخل المنطقة التي أبعدها دفاع «النمور»، ونجح علي مدن في هز شباك «النمور» ولم يحتسب الهدف لوجود خطأ، وانفرد فراس بالمرمى في الدقيقة 35 إثر عرضية مبونجو، أنقذها الحارس ببراعة.

ويرد علي الحوسني حارس عجمان بالتصدي لأخطر كرة لـ «النمور»، بعدما لعبها محمد المازمي عرضية، وتصدى لها الحوسني لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمرت هجمات «البرتقالي»، وسقط علي مدن داخل المنطقة، مطالباً بضربة جزاء، ولم يحتسبها الحكم بعد العودة إلى «الفار»، ورغم تغييرات الفريقين بنزول لياندرو وحبيب الفردان مع «النمور»، ومحمد هلال وأحمد عيسى مع «البرتقالي»، إلا أن الدقائق الأخيرة لم تشهد إلا فرصة وليد أزارو داخل المنطقة لعبها بجوار القائم.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، يسجل فراس بالعربي هدف الفوز لـ «البرتقالي»، ويحسم المباراة لمصلحة فريقه، وهو الهدف الرابع له مع الفريق هذا الموسم.