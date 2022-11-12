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الرياضي

عبدالله الشرقي يتوِّج الفائزين في بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون

عبدالله الشرقي يتوِّج الفائزين في بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون
12 نوفمبر 2022 18:36

 
الفجيرة (وام)

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برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين في النسخة الثالثة من بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون.
وشهدت البطولة التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية مشاركة دولية واسعة لـ 380 لاعباً ولاعبة من 20 دولة.
وتقدم العميد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم سموه للمحافل الرياضية التي ينظمها النادي، ورعاية سموه للبطولة التي تعزز نشر رياضة الترايثلون في الأوساط المجتمعية الرياضية.
حضر حفل التتويج، سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من المسؤولين الرياضيين في الإمارة، وجمهور كبير من محبي رياضة الترايثلون.

الفجيرة
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
الترايثلون
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