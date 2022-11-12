«العنابي» يقترب من معادلة «القياسية الذهبية»



علي معالي (دبي)



يعتبر البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم الوحدة، «كلمة السر» في انتصارات «أصحاب السعادة» في الجولات الثلاث الأخيرة، وآخرها «ديربي أبوظبي» أمام الجزيرة، والذي حسمه «العنابي» لمصلحته بهدف، ضمن «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

الهدف الرائع «دليل دامغ» على أن بيدرو مهاجم موهوب بالفطرة أمام المرمى، وخلال المباريات الثلاث الأخيرة، أصبح «مصدر السعادة» لـ «أصحاب السعادة»، حيث سجل هدفين في شباك دبا، وبصم بهدف أمام الشارقة، والذي جاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في عقر دار «الملك»، ليشتعل سباق المقدمة في واحدة من النسخ المثيرة في «دورينا» منذ بداية «عصر الاحتراف» موسم 2008- 2009.

والهدف أمام الجزيرة في الدقيقة 69، أثبت أن المهاجم البرازيلي قناص لا يخطئ الشباك، ويستغل أي خطأ، وترجمته لمصلحة فريقه، وهو ما حدث عندما أخطأ مدافع الجزيرة في إعادة الكرة إلى الحارس علي خصيف، وانقض عليها بيدرو، ولعبها بكل ذكاء وهدوء، مسجلاً هدفه الثامن هذا الموسم، ليصبح في المركز الثالث في سباق الهدافين مع لابا كودجو وعلي مبخوت.

وبعيداً عما يقدمه بيدور، فإن أرقاماً متميزة يحققها «العنابي» هذا الموسم، ويبدو أن الفريق لديه الإصرار والتحدي لاستعادة الموسم الذهبي 2009- 2010، عندما تُوج بلقب الدوري، حيث إن الفوز على الجزيرة في «الجولة العاشرة» هو السابع على التوالي، ليقترب الوحدة من تحطيم رقمه القياسي في عدد الانتصارات خلال «الاحتراف»، والذي حققه موسم 2009- 2010، وبلغ 8 مرات متتالية من الجولة السابعة إلى «الجولة 14» على العين والإمارات وبني ياس والشارقة والنصر وشباب الأهلي وعجمان، والجزيرة، وكان الموسم شاهداً على تألق «أصحاب السعادة»، حيث حقق فيه أيضاً 7 انتصارات متتالية من «الجولة 16» إلى «الجولة 22» أمام الظفرة والوصل والعين والإمارات وبني ياس والشارقة، والنصر.

وشهد موسم 2009- 2010، حصد «العنابي» 5 انتصارات متتالية في بداية الموسم، قبل أن يعود لينتزع الفوز في 8 لقاءات، وكرر السلسلة المتتالية في الموسم نفسه، ولكن في 7 مباريات، ليُتوج في النهاية بدرع الدوري.

وفي الموسم الحالي يرسم الوحدة لنفسه طريقاً متميزاً إلى الصدارة، بالفوز في 7 مباريات متتالية حتى الآن، بداية من البطائح في الجولة الرابعة، ومن بعدها النصر والعين والظفرة والشارقة ودبا، والجزيرة.