12 ألف مشارك في مسيرة «محاربة السكري»

دبي (الاتحاد)



تفاعل أكثر من 12 ألف مشارك، من مختلف الجنسيات والأعمار، في مسيرة المشي لمحاربة مرض السكري، بحديقة الصفا في دبي، ونظمتها مجموعة لاندمارك، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام الثالث عشر على التوالي، وامتدت لمسافة 3.8 كيلو متر من داخل الحديقة وحول قناة دبي المائية.

وشارك في المسيرة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام بالمجلس، ورينوكا جاجتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «لاندمارك، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي.

واستمتع المشاركون بمجموعة من أنشطة اللياقة البدنية والرياضة الجماعية، مثل الزومبا واليوجا، بالإضافة إلى ألعاب تحدي الفوسبول البشري، وجري البنجي بمضمار التحدي، ولعبة جينجا العملاقة والعديد من الأنشطة الترفيهية المستوحاة من أجواء بوليوود، وغيرها من المسابقات الرياضية مثل مباريات كرة السلة.

وشملت الفعاليات تخصيص منطقة للأطفال لتوعيتهم بأهمية تناول الأطعمة الصحية وممارسة الأنشطة الرياضية باستمرار، واستمتع الصغار بباقة من الأنشطة الممتعة مثل التلوين والمسابقات الإبداعية والقلاع المطاطية وطلاء الوجوه.

وأجرت هيئة الصحة بدبي خلال «مسيرة حارب السكري» اختبارات مجانية لفحص مستوى السكر في الدم ومؤشر كتلة الجسم لجميع المشاركين في الحدث، بالإضافة إلى توزيع المطبوعات التوعوية عن كيفية الوقاية من مرض السكري، من خلال المحافظة على أسلوب الحياة الصحي وممارسة الرياضة، والاهتمام بالفحص الدوري للكشف المبكر عن مسببات المرض، بالإضافة إلى الاستشارات الصحية التي تم تقديمها للمشاركين

ويأتي تنظيم المسيرة سنوياً بهدف تعزيز الوعي حول مرض السكري، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني في أوساط المجتمع، وبين الأطفال والعائلات خصوصاً، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة للحفاظ على صحتهم والابتعاد عن السلوك الصحي الخاطئ، فيما تهدف الفعاليات التي أقيمت على هامش السباق إلى زيادة الوعي بأهمية الرياضة باعتبارها مصدراً للسعادة ووسيلة للوقاية من مرض السكري المنتشر في المجتمع.

ويتم التبرع بعائدات الحدث الخيري من رسم الاشتراك في المسيرة إلى مؤسسة الجليلة لدعم أبحاث مرض السكري والرعاية الصحية لعلاج مرضى السكري والمضاعفات المرتبطة به في الدولة، ونجحت مسيرة «حارب السكري» على مدار السنوات الماضية في جمع 14 مليون درهم، وخصصت مجموعة «لاندمارك» مساهمات مالية بقيمة 5 ملايين درهم إماراتي لصندوق مكافحة السكري لمؤسسة الجليلة على مدى السنوات الخمس المقبلة.