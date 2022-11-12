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الرياضي

«رقم عالمي» لكوريا الجنوبية في بطولة العالم للرماية البارالمبية

«رقم عالمي» لكوريا الجنوبية في بطولة العالم للرماية البارالمبية
12 نوفمبر 2022 17:46

 
العين (الاتحاد)


حققت كوريا الجنوبية رقماً عالمياً جديداً، في بطولة العالم للرماية البارالمبية التي تقام بمدينة العين، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي. 

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جاء الرقم في مسابقة 10 أمتار بندقية هوائية وضعية الواقف، عندما حقق الفريق الكوري 1877.6 نقطة، ليحصد المركز الأول والميدالية الذهبية، وضم جان جو لي وجن هو بارك وجب يونج شيم، وتبعه الفريق الأوكراني المكون من أندريا دوروتشينكو ويوري ستوييف واوليكسندر دونينيكو في المركز الثاني «1851.9 نقطة»، وتم حجب المركز الثالث نظراً لعدم وجود العدد القانوني من الفرق المشاركة في المسابقة.
في الفردي، فاز الكوري الجنوبي جان جو لي «246.7 نقطة» بالمركز الأول، ومن بعده الفرنسي ديديه ريتشارد «244.1 نقطة»، والكوري الجنوبي جن هو بارك «223.9 نقطة».
وفي مسابقة 10 أمتار مسدس هوائي للسيدات فئة SH1 فازت التركية أيسل أوزجان «233.1 نقطة» بالميدالية الذهبية، وتبعتها الإيرانية نسرين ساهي «230.9 نقطة»، والمجرية كريستينا ديفيد «211.6 نقطة».

وفي مسابقة 50 متراً بندقية ساكتون «ناري» ثلاثة أوضاع سيدات، فازت البولندية إيميليا بابسكا «455.9 نقطة» بالميدالية الذهبية، والأوكرانية إيرينا شيتنيك «252.8 نقطة» بالفضية، والسلوفاكية فيرونيكا فاديكوفا «441.8 نقطة» بالبرونزية.
وتقوم الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المنظمة العليا لمنافسات البطولة، والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، واللجنة البارالمبية الدولية، بإجراء عملية فحص المنشطات على اللاعبين الفائزين بالميداليات، وذلك بمعرفة فريق طبي متخصص تم انتدابه من اللجنة، واعتماد مهمته من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا»، وذلك حتى يتسنى اعتماد الأرقام التي تم تسجيلها بمختلف منافسات البطولة بوصف ذلك شرطاً رئيساً.
ويتم خلال عملية الفحص التي تجرى بمقر البطولة بعيداً عن المنافسات في منطقة مغلقة، أخذ العينات من اللاعبين بمعرفة الفريق المتخصص، على أن يتم نقلها بحرص وتأمين شديدين للفحص في أحد المعامل الدولية المتخصصة المعتمدة من «الوادا»، وتستغرق عملية ظهور النتائج 30 يوماً، ويتم إخطار اللجنة الوطنية والوكالة الدولية والاتحاد الدولي، فضلاً عن الاتحاد الوطني التابع له اللاعب في حال ثبت إيجابية العينة.

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