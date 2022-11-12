تين هاج يطالب بالتركيز في «المهمة الأخيرة»

لندن (د ب أ)طالب إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لاعبي فريقه بعدم التشتت بسبب اقتراب كأس العالم، وشدد على حاجة اللاعبين لبذل كل ما في وسعهم للتغلب على فولهام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مباراة فولهام ضد ضيفه مانشستر يونايتد، التي ستقام غداً الأحد، هي آخر مباراة في الدوري الإنجليزي الذي سيتوقف لستة أسابيع بسبب كأس العالم.

ويدخل مانشستر يونايتد الجولة الأخيرة قبل التوقف محتلاً المركز الخامس، ويسعى ليتوج البداية الواعدة مع تين هاج، الذي تولى تدريب الفريق في الصيف، بالفوز على فولهام.

وخسر مانشستر يونايتد في مباراته الأخيرة بالدوري 1/ 3 أمام أستون فيلا، ولكنه عاد لطريق الانتصارات بفوزه على نفس المنافس في كأس الرابطة 4/ 2 يوم الخميس الماضي.

وقال تين هاج: «أعتقد أن كل اللاعبين على علم بأهمية المباراة أمام فولهام. لن أضع كأس العالم في الاعتبار».

وأضاف: «سندفع بأفضل فريق، حتى يوم الأحد، هذا لمصلحة مانشستر يونايتد، وفقط لمصلحة مانشستر يونايتد».

وأردف: «ستكون مباراة صعبة. أعتقد أن كل شيء في الدوري الممتاز متقارب للغاية، وما رأيته حتى الآن من فولهام أنه فريق نشيط للغاية».

وسيتم تقييم كريستيانو رونالدو وأنتوني قبل السفر إلى العاصمة لندن بعد إصابتهما.

وغاب جادون سانشو أيضاً مؤخراً، بسبب المرض، ولا يتوقع أن يشارك رافاييل فاران بسبب إصابة في الفخذ، التي لم تكن خطيرة للغاية ولم تبعده عن قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في المونديال.

ويزيد غياب فاران «29 عاماً» فرص مشاركة هاري ماجوير، قائد الفريق، في لعب المزيد من الدقائق قبل السفر إلى قطر مع المنتخب الإنجليزي.

ولعب ماجوير في أول مباراتين تحت قيادة تين هاج، ولكن بسبب تراجع أدائه والإصابات شارك في سبع مباريات فقط.

وعن مستوى ماجوير مع اقتراب كأس العالم، قال تين هاج: «أعتقد أنه جاهز».

وأضاف: «أشاهده يومياً في التدريبات، أرى مبارياته. عاد من الإصابة، ولكنه جاهز للعب بأعلى مستوى».