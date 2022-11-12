سون «المصاب» ضمن قائمة كوريا «المونديالية»

سيول (أ ف ب)

اختير سون هيونج-مين مهاجم توتنهام الإنجليزي، السبت ضمن التشكيلة الرسمية لكوريا الجنوبية المشاركة في مونديال قطر، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيلعب بعد إصابة خطيرة في الوجه.

وأصيب قائد منتخب كوريا الجنوبية بكسر على مستوى عينه اليسرى، خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا مع توتنهام، ثم خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي.

وقال البرتغالي باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية لدى الإعلان عن التشكيلة الرسمية لخوض غمار كأس العالم: «نحن على اتصال به وبالجهاز الطبي في توتنهام».

وأضاف: «تحديد اليوم الذي يمكنه فيه المشاركة في تدريبات الفريق، فلا نملك هذه المعلومات في الوقت الحالي، فنحن في حاجة إلى الانتظار، نحتاج إلى تحليل وضعه يوماً بعد يوم».

وتابع: «لدينا الوقت لاتخاذ القرار. أهم شيء أن يتعافى بأفضل طريقة ممكنة ويشعر بالراحة ومن ثم سنتخذ القرار النهائي».

واختار بينتو اللاعب الذي يمكن أن يحل بدلاً من سون في حال عدم تعافيه تماماً من اصابة وهو أوه هيون-جيو الذي سيتدرب مع المنتخب في قطر.

وستكون المباراة الافتتاحية لكوريا الجنوبية ضد الأوروجواي في 24 الحالي.

وكتب سون الذي سجل 35 هدفاً في 106 مباريات دولية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع «لا أطيق الانتظار لتمثيل بلدنا الجميل، أراكم قريباً».

كما تلعب كوريا الجنوبية مع غانا والبرتغال في المجموعة الثامنة.

وهنا تشكيلة كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى: كيم سيونج-جيو «الشباب السعودي»، سونج بوم-كون «تشونبوك»، جو هيون-وو «أولسان»

الدفاع: كوون كيونج وون «جامبا أوساكا الياباني»، كيم مون-هوان «تشونبوك»، كيم مين جاي «نابولي الايطالي»، كيم يونج-جوون «أولسان»، كيم جين-سو «تشونبوك»، كيم تاي-هوان «أولسان»، يون جونج-جيو «سيول»، تشو يو-مين «دايجون هانا سيتيزن»، هونغ تشول "دايجو إف سي"

الوسط: كوون تشانغ-هون «غيمتشيون سانغمو»، نا سانغ-هو «أف سي سيول»، بايك سيونغ-هو «تشونبوك»، لي كانغ-إن «ريال مايوركا الإسباني»، لي جاي-سونغ «ماينز ألالماني»، جيونج وو-يونغ «فرايبورج ألالماني»، هوانغ إين-بيوم «أولمبياكوس اليوناني»، هوانغ هي تشان «ولفرهامبتون إلانجليزي»، سون جون-هو«شاندونج تايشان الصيني»، سونغ مين- كيو «تشونبوك»، جونغ وو-يونغ «السد القطري»

الهجوم: سون هيونج-مين «توتنهام الإنجليزي»، تشو غيو-سونغ «تشونبوك»، هوانج أوي-جو «أولمبياكوس اليوناني».