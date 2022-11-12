إبراهيم والأميري يتألقان في «الرماية الهوائية»



الذيد (الاتحاد)



أحرز إبراهيم خليل إبراهيم المركز الأول في مسابقة البندقية، وتبعه سالم محمد اليماحي، وأحمد حسن الحفيتي، في البطولة الخامسة للرماية الهوائية «البندقية والمسدس» 10 أمتار، والتي نظمها اتحاد الرماية في صالة نادي الذيد للرماية، بالتعاون مع نادي الذيد.

وفي مسابقة المسدس، حقق أحمد عبدالله الأميري المركز الأول، وتبعه عبدالله عبيد آل علي ثالثاً، فيما «حُجب» المركز الثاني.

وتهدف البطولة إلى تأهيل اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وصناعة أبطال للدولة في الرماية.

وقام عبدالله الجلاف عضو اتحاد الرماية، وسالم سيف الجاري الكتبي المدير التنفيذي لنادي الذيد بتكريم الفائزين، في حضور علي بن نومه الكتبي مشرف صالة الرماية، والدكتور محمد عامر سكرتير الاتحاد.