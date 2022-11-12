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الرياضي

بطل العالم للجودو يختتم زيارة الشارقة بـ«دروس اللاعبات»

بطل العالم للجودو يختتم زيارة الشارقة بـ«دروس اللاعبات»
12 نوفمبر 2022 15:00

أبوظبي (الاتحاد)
اختتم الياباني ريكي ناكايا بطل العالم للجودو (33 عاماً)، ضيف اتحاد المصارعة والجودو والسفارة اليابانية لدى الدولة، برنامج زيارته للإمارات الشمالية، التي شملت المنطقة الشرقية، وكان ختامها في ضيافة مركز الطفل بالشارقة بالتنسيق مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ومجلس الشارقة الرياضي، وذلك بمشاركة نحو 80 لاعبه من لاعبات الجودو الناشئات، وسط حضور عائلي مميز تابع دروس البطل الياباني للجودو وطاقم اتحاد الجودو الفني المرافق من المدربين والمدربات وسط تجاوب كبير من اللاعبات.
ونقل محمد جاسم السجواني الأمين العام المساعد للاتحاد شكر وتقدير محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وإدارة مركز الطفل بالشارقة ولأسرة السفارة اليابانية بالدولة ولمجلس الشارقة الرياضي وللبطل العالمي الياباني وللأجهزة الفنية المساعدة من المدربين، التي ضمت مواطنه الياباني أشيدو كوكي وجعفر النخلي والدكتور سلام كريم، بجانب عدد من المدربات وأسر اللاعبات الطالبات، على نجاح اليوم الرياضي النسائي، الذي اشتمل على دروس في فنون الجودو للمراحل العمرية الخاصة بالناشئات، فيما تقدمت أسرة الرياضة النسائية بالشارقة بالشكر إلى رئيس وأعضاء اتحاد الجودو وللبطل الياباني على إتاحة تلك الفرصة الدراسية التدريبية للناشئات في مجال اللعبة، آملين تكرارها لما حققته من فوائد فنية وتربوية وسط تجاوب كبير من اللاعبات.

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