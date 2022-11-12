«الأرض» تبتسم لـ «النسور» أمام «الفارس»



فيصل النقبي (خورفكان)



يواصل خورفكان التفوق بملعبه على الظفرة، محققاً الفوز الثالث على التوالي، بعد أن انتهت مباراة أمس الأول لمصلحة «النسور» 4-3، ضمن «الجولة العاشرة»، من «دوري أدنوك للمحترفين».

وسبق لخورفكان الانتصار على الظفرة 5-1، في موسم 2020-2021، وجدد التفوق 3-صفر، في الموسم الماضي.

وسجل «النسور» 12 هدفاً على أرضه وبين جماهيره، في شباك الظفرة، خلال اللقاءات الثلاثة، وتعادل تاريخياً مع الظفرة بثلاثة انتصارات لكل منهما، مقابل التعادل في مباراة واحدة.

وشهدت المباراة أيضاً تسجيل البرتغالي إيلتون «الثنائية» الأولى له هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف، في صدارة هدافي «النسور»، رغم أنه يلعب جناحاً.