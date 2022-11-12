«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»



معتصم عبدالله (دبي)



رسم جمهور شباب الأهلي لوحة متميزة، في مدرجات «استاد راشد»، بالتزامن مع فوز «الفرسان» على ضيفه «العميد» بثلاثية نظيفة، في انطلاقة «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حرص أنصار «الأحمر» على رفع لوحة تحمل صورة المدرب مهدي علي، مع الأمنيات له بالشفاء العاجل، بعد تعرضه مؤخراً لحادث سير خارج الدولة.

وتعرض مهدي علي مدرب المنتخب وشباب الأهلي السابق لحادث قوي، وهو يقود دراجة هوائية، خلال وجوده في تايلاند، أدى إلى إصابته بكسور عدة، قبل أن تستقر حالته الصحية، بعد نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة بانكوك، ليحظى برعاية طبية على أعلى مستوى.

وزين «التيفو» الخاص بمهدي علي، أجواء مواجهة «الديربي القديم» والذي احتفل فيه «الفرسان» بالفوز الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ موسم 2016- 2017، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، كأحد أبرز المنافسين على الصدارة، في الوقت الذي مُني فيه «العميد» بخسارة جديدة حرمته من الفوز للمباراة الثامنة على التوالي، لتكون أطول سلسلة نتائج سلبية في مشوار «الأزرق» في الدوري.

وعبر البرتغالي جارديم مدرب «الفرسان»، عن سعادته بالفوز الجديد لفريقه في الدوري، وقال «كسبنا ثلاث نقاط مهمة، بعد مباراة كبيرة اتسمت بالصعوبة».

ولفت إلى أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد، في الوقت الذي مالت فيه السيطرة نسبياً للضيوف في بداية الشوط الثاني، وقال «التغييرات في الحصة الثانية منحتنا الأفضلية».

وأشاد جارديم بشكل خاص بأداء لاعبه الأرجنتيني كارتابيا، والذي تُوج نجماً للمباراة، بصناعة الهدف الأول لزميله إيجور، قبل أن ينجح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث.

وقال: «كارتابيا لاعب مهم في تشكيلة الفريق، وهو احتاج وقتاً أطول للعودة بشكل أفضل والانسجام مع طريقة لعب الفريق، وأتوقع استمراره بشكل أفضل في الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن فترة التوقف الحالية ستكون مفيدة لفريقه، من أجل استعادة اللاعبين المصابين.

في المقابل، ذكر الكرواتي جوران توميتش، والذي قاد «العميد» في مباراته الأولى «أن النتيجة لا تعبر عن مجريات المباراة»، وأوضح «بعض الأخطاء البسيطة السبب وراء الخسارة، والنتيجة لا تعبر عن مجريات المباراة، خاصة بعد الأداء الجيد لفريقي في الشوط الثاني»، وتقدم توميتش بالاعتذار لجماهير «الأزرق»، مؤكداً أهمية التوقف الحالي للدوري من أجل إعادة ترتيب أوراق الفريق.