بنزيمة: إصابتي ليست خطيرة وجاهز لرفع كأس العالم

أنور إبراهيم (القاهرة)



يساور عشاق منتخب فرنسا، والنجم الكبير كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، الكثير من الشكوك بشأن حالته الصحية، قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2022، إذ أن المهاجم الحاصل على جائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم هذا العام، لم يلعب منذ أسابيع عدة مع ناديه، بل إن كل ما لعبه هذا الموسم مع «الريال» 7 مباريات فقط في الدوري «الليجا»، بسبب إصابة عضلية في فخذه الأيسر، وهو وضع غير مطمئن قبل 10 أيام من أول مباراة لمنتخب بلاده أمام أستراليا في البطولة، وتحديداً 22 نوفمبر الجاري.

وحرص بنزيمة الذي احتفل مع ناديه السابق أوليمبيك ليون بكرته الذهبية بين شوطي مباراة فريقه أمام نيس في الجولة الرابعة عشرة للدوري الفرنسي «ليج آن»، على أن يوضح للشعب الفرنسي كله أن إصابته ليست خطيرة، والأيام القليلة القادمة كافية لاكتمال جاهزيته للمباريات.

وقال للصحفيين ومراسلي شبكات التلفزيون الذين انتابهم القلق بشأن حالته، إنه عانى من آلام طفيفة في فخذه الأيسر، من دون أدنى خطورة، وإنه سيكون جاهزاً تماماً، قبل أول مباراة لـ«الديوك» في المونديال.

وعندما سأله مراسل شبكة «برايم فيديو»، عما إذا كان يتطلع إلى الفوز ببطولة كبرى مع منتخب بلاده، خاصة أنه لم يكن مع «الديوك» في مونديال روسيا الأخير، قال: الفوز بكأس العالم شرف ما بعده شرف، وحلم يراودني منذ نعومة أظافري.

وقال: سيكون أفضل هدية في عيد ميلادي الـ35 والذي يتزامن مع اليوم التالي للمباراة النهائية في البطولة «19 ديسمبر المقبل».

وكان ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قد اختار بنزيمة ضمن قائمة المنتخب المسافرة إلى قطر للمشاركة في «المونديال»، وبرر اختياره بأنه غير قلق على حالته، لأنه كان يتابع مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، موقفه يوماً بيوم، كما أن الجهازين الطبيين للمنتخب وناديه كانا يتبادلان وجهات النظر أولاً بأول للوقوف على مدى جاهزيته.

وأضاف ديشامب: إذا كان كريم لم يلعب مع فريقه طوال الأسابيع الماضية، فإن ذلك راجع إلى شعوره بألم طفيف في فخذه، وهو أمر لا يثير القلق على الإطلاق بشأن مدى جاهزيته لخوض أول مباراة للمنتخب أمام أستراليا 22 نوفمبر الجاري.