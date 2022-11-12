«العجاج» يُحلق ببطولة بني ياس للخيول العربية



عصام السيد (دبي)



حلق الجواد «العجاج» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، ببطولة بني ياس «جزر دبي» للفئة الثانية، المخصصة للخيول العربية الأصيلة، في عمر أربع سنوات فما فوق، والتي أقيمت بمضمار ميدان في حفل سباقاته الثاني، الذي تألف من سبعة أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما بلغت قيمة الجوائز المالية 637 ألف درهم برعاية نخيل العقارية.

وتنافست 14 خيلاً في الشوط الأول البالغ طوله 1400 متر، وجائزته 97 ألفاً و500 درهم، وتمكن «العجاج» من اقتناص الفوز ببراعة مسجلاً 1:32:37 دقيقة.

وجاء الصراع متكافئاً في الشوط الثاني المخصص لمهرات السنتين لمسافة 1200 متر، على لقب ذي بوينت البالغ جائزته 82 ألفاً و500 درهم، قبل أن تتفوق المهرة «عواصف» لإسطبلات الراشد بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس في المراحل النهائية، مسجلة 1:12:40 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب بالم ويست بيتش البالغ جائزته 82 ألفاً و500 درهم، صراعاً بين 9 خيول، انتهي بتقدم «لونج كيس» لمزرعة جوارا ديل سور، بإشراف أنطونيو سنترا، وقيادة جوس دا سيلفا، في اللحظات الأخيرة مسجلاً 1:25:51 دقيقة.

وتتنافس 11 خيلاً في الشوط الرابع على لقب ذا فيو آت ذا بالم البالغ جائزته 87 ألفاً و500 درهم، والممتد لمسافة 1200 متر، وذهب المركز الأول إلى «رنان» لمالكه ر ر ر للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، والذي منح الثنائية للفارس تاج أوشي، وسجل البطل 1:11:83 دقيقة.

واجتذب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر على لقب نخيل البالغ جائزته 105 آلاف درهم 9 خيول، وكانت الغلبة فيه للجواد «رعب» لشادويل، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، وسجل البطل 1:24:02 دقيقة.

وفاز «قريب» لناصر عسكر، بإشراف دوج واتسون «ثنائية»، وقيادة سام هتشكوت، بسادس الأشواط لمسافة 1900 متر، على لقب ذا كلوب البالغ جائزته 95 ألف درهم، وسجل البطل 1:59:54 دقيقة.

وأثبت «فولسهود» لحمد علي الحمرور، بإشراف مصبح المهيري الذي سجل «ثنائية» في الحفل، وبقيادة ادري دو فريز، جدارته بالفوز بتحدي الشوط السابع والأخير لمسافة الميل، على لقب بالم بيتش تاورز البالغ جائزته 87 ألفاً و500 درهم، مسجلاً 1:38:19 دقيقة.