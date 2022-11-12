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دورتموند.. «حالة ضياع»

دورتموند.. «حالة ضياع»
12 نوفمبر 2022 10:40

 
برلين (أ ف ب) 

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مني بوروسيا دورتموند بخسارته الثانية توالياً، بسقوطه أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2-4، في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وفشل وصيف بطل الموسم الماضي، في الارتقاء إلى المركز الثاني ولو موقتاً بانتظار المواجهة بين شريكي هذا المركز فرايبورج وضيفه أونيون برلين الأحد في ختام المرحلة.
وكان دورتموند سقط أيضاً في المرحلة السابقة أمام فولفسبورج بهدفين نظيفين بعد ثلاثة انتصارات توالياً، وتابع دورتموند بالتالي نتائجه المخيبة بعيداً عن قواعده، حيث خسر أربع مباريات وفاز في ثلاث.
وبقي رصيد دورتموند 25 نقطة، وفي المقابل، رفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 22 نقطة، معوضاً خروجه من كأس ألمانيا على يد دارمشتات متصدر دوري الدرجة الثانية بالخسارة أمامه 1-2.

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
مونشنجلادباخ
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