بنزيمة يهدي الكرة الذهبية إلى ليون!



باريس (أ ف ب)

قدم كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي تُوج بها هذا العام، إلى جماهير فريقه السابق ليون بين شوطي مباراة ليون ونيس والتي انتهت بالتعادل 1-1، في افتتاح «الجولة 15» للدوري الفرنسي.

وأطفئت أنوار الملعب بالكامل باستثناء ممر الوصول إلى الملعب، وعُرض فيلم قصير للمرة الأولى على الشاشات العملاقة في الملعب.

وبدأ بنزيمة مسيرته الكروية مع ليون في سن التاسعة، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد عام 2009 مقابل 35 مليون يورو.

وأنقذ ألكسندر لاكازيت فريقه ليون من الخسارة أمام ضيفه نيس، بإدراكه التعادل 1-1 على ملعب «جروباما» في ليون، وكان نيس في طريقه إلى مواصلة صحوته، وتحقيق الفوز الثالث توالياً والسادس هذا الموسم، عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي العاجي نيكولا بيبيه في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، إلا أن ليون حصل على ركلة جزاء أيضاً انبرى لها لاكازيت بنجاح.

واكتفى كلا الفريقين بنقطة واحدة، رفع بها الأول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، والثاني إلى 20 نقطة في المركز التاسع.