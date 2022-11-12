الأحد 13 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بنزيمة يهدي الكرة الذهبية إلى ليون!

بنزيمة يهدي الكرة الذهبية إلى ليون!
12 نوفمبر 2022 10:38

 
باريس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «مضمار مونتابان»
بنزيمة: إصابتي ليست خطيرة وجاهز لرفع كأس العالم

قدم كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي تُوج بها هذا العام، إلى جماهير فريقه السابق ليون بين شوطي مباراة ليون ونيس والتي انتهت بالتعادل 1-1، في افتتاح «الجولة 15» للدوري الفرنسي. 
وأطفئت أنوار الملعب بالكامل باستثناء ممر الوصول إلى الملعب، وعُرض فيلم قصير للمرة الأولى على الشاشات العملاقة في الملعب.
وبدأ بنزيمة مسيرته الكروية مع ليون في سن التاسعة، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد عام 2009 مقابل 35 مليون يورو.
وأنقذ ألكسندر لاكازيت فريقه ليون من الخسارة أمام ضيفه نيس، بإدراكه التعادل 1-1 على ملعب «جروباما» في ليون، وكان نيس في طريقه إلى مواصلة صحوته، وتحقيق الفوز الثالث توالياً والسادس هذا الموسم، عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي العاجي نيكولا بيبيه في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، إلا أن ليون حصل على ركلة جزاء أيضاً انبرى لها لاكازيت بنجاح.
واكتفى كلا الفريقين بنقطة واحدة، رفع بها الأول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، والثاني إلى 20 نقطة في المركز التاسع.

 

فرنسا
كريم بنزيمة
ريال مدريد
الكرة الذهبية
ليون
آخر الأخبار
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
الإمارات
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
اليوم 01:41
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
الإمارات
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
اليوم 01:41
الجفاف وندرة الأمطار من أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية (رويترز)
الإمارات
هل تتحقق مطالب أفريقيا في مواجهة تغير المناخ؟
اليوم 01:41
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
الإمارات
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
اليوم 01:41
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
الإمارات
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©