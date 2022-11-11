الإمارات تتصدر مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت صباح أمس منافسات مهرجان الجو جيتسو ضمن فعاليات النسخة 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم.

ودشن مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو منافسات البطولة الأكبر على أجندة الجو جيتسو العالمية، وسط حضور جماهيري غفير ملأ المدرجات، ومنافسات شيقة بين المواهب والبراعم على أحد عشر بساطاً في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

شارك في منافسات اليوم الأول من البطولة اللاعبون من فئة الأطفال 1، 2، 3، من جميع الأحزمة، واللاعبون من فئات الأشبال والناشئين والشباب من حملة الحزام الأبيض، ولاعبو الباراجو جيتسو من جميع الأحزمة، يمثلون أندية وأكاديميات من مختلف أنحاء العالم.

تمكن فريق جو جيتسو الإمارات من احتلال الصدارة في منافسات اليوم الأول من مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو متفوقاً على أكاديمية كازاخستان الوطنية التي حلت وصيفة، وأكاديمية تيم جلاديتورز في المركز الثالث، وعلى صعيد الدول حلت دولة الإمارات في المركز الأول، وكازاخستان ثانياً، وروسيا في المركز الثالث.

حضر المنافسات وقام بتتويج الفائزين عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الفهيم، نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة في هيئة الهلال الأحمر، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ومريم مسلم المزروعي مدير إدارة خدمة المجتمع في مؤسسة التنمية الأسرية، ولبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة في وزارة التربية والتعليم وعدد من ممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وحرص عبدالمنعم الهاشمي على الالتقاء بأصحاب الهمم المتنافسين في فئة الباراجو جيتسو ومصافحتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، ثم وجه لهم كلمة شكر على حضورهم لهذا الحدث، مشيراً إلى أن نزالاتهم تلهم الأجيال الجديدة الكثير من القيم، وتدفعهم للمثابرة والاجتهاد والتمسك بالأمل والتضحية من أجل الأهداف النبيلة.

وأكد الهاشمي لهم أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، وتوفر لهم أفضل بيئة لاستخراج طاقاتهم ومواهبهم، وأن قوانين الدولة تدعم تطلعاتهم، وتحقق لهم التمكين والاندماج.

من ناحيته، أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد «أن أبوظبي أصبحت واحدة من أهم وجهات الرياضة العالمية من خلال تنظيمها لبطولتين هما الأكبر على ساحة الجو جيتسو العالمية في أقل من شهر، بما يستقطب مئات الآلاف من الزوار، ويرسخ مكانة الإمارة كعنوان للنجاح والإبهار».

وقال: «لا تزال أصداء استضافة أبوظبي لبطولة العالم للجو جيتسو التي اختتمت أخيراً تتردد في كل أنحاء العالم، بعد النجاح الاستثنائي لعاصمة الجو جيتسو على الصعد كافة، وبعد أقل من أسبوع، تعود بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نسختها الرابعة عشرة لاستقبال آلاف اللاعبين القادمين من مختلف قارات العالم، للتنافس في بطولتهم، وتخليد أسمائهم في سجلات التاريخ».

وأوضح الظاهري أن النجاح الذي تحققه بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو عاماً بعد عام، واستقطابها لنخبة أبطال العالم في الرياضة، لم يكن ليرى النور لولا الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وأشاد بالمشهد الذي ارتسم على البساط خلال مهرجان أبوظبي العالمي، ومشاركة المئات من البراعم والأطفال في المنافسات، بحضور أسرهم وعائلاتهم التي ملأت المدرجات، مؤكداً أن هذا الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، يعكس حرص الاتحاد على الاستثمار في هذه الفئة التي تعتبر المخزون الاستراتيجي لمستقبل رياضة الجو جيتسو، وحجر الزاوية لاستدامة نمو هذه الرياضة.