شهادات على دفتر أولياء الأمور: الجو جيتسو وصلت لكل البيوت بـ«استراتيجية الإبداع»

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب عدد من أولياء أمور اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو عن سعادتهم بما شهدوه من أجواء حماسية من اللاعبين والجمهور خلال منافسات المهرجان في اليوم الأول.

وثمن والد اللاعب حمدان مانع الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ما أدى إلى الإقبال الكبير والأجواء الرياضية الرائعة بصالة جو جيتسو أرينا مسرح التميز والإبداع.

أضاف:«حقق ابني حمدان الميدالية البرونزية في البطولة خلال نزالات اليوم الأول ما عزز من معنوياته وثقته بنفسه، ونشكر القيادة الرشيدة على دعمها المستمر لرياضة الجو جيتسو وكل المساهمين في تنظيم هذه البطولة الملهمة والمحفزة، كما نشكر الاتحاد على استراتيجيته المبدعة التي وصلت باللعبة إلى كل البيوت في الدولة، ووفرت لها أفضل بيئة لاكتشاف المواهب وصقلها وصناعة الابطال».

وأعرب وليد عبدالله عن سعادته الكبيرة بتحقيق ابنه عبدالله وليد المركز الأول والميدالية الذهبية لمهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو.

وأضاف: « نشكر القيادة الرشيدة والقائمين على بطولة أبوظبي العالمية على التنظيم الرائع، ومنحهم الفرصة لأبنائنا للّعب والمنافسة القوية في بطولة ضخمة والاحتكاك مع لاعبين من مختلف أنحاء العالم، هذا الأمر يُلهم ويطور اللعبة ويعزز ثقة أبنائنا مواهب الجوجيتسو الواعدين».

وأثنت والدة اللاعب عزالدين بسام على الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، مشيرة إلى أنها المشاركة الأولى لابنها.

وأضافت:«الجو جيتسو لعبة رائعة كان اختيارنا لها صائباً ليمارسها ابني عزالدين لأنها تُدخل اللاعب في أجواء البطولات سريعاً وهذا ما لم نجده في الرياضات الأخرى، حيث يحتاج اللاعب فيها لفترة طويلة من التأهيل قبل أن يخوض البطولات الكبرى بحجم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو».

ميرة السويدي: أجواء استثنائية

وصفت ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي أجواء بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بالاستثنائية مع الحضور الكثيف للاعبين المشاركين وأولياء أمورهم وامتلاء المدرجات بالجمهور.

وأضافت: نشكر القيادة الرشيدة على دعمها المستمر لرياضة الجو جيتسو ولهذه البطولة تحديداً، وها نحن نشاهد الانطلاقة القوية للنسخة 14 بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من 100 دولة، وهذا أمر يفوق كل التوقعات، وتمنت السويدي التوفيق للاعبين واللاعبات من أبناء وبنات الإمارات لمواصلة مسيرتهم المشرفة مع الإنجازات.

«حماية الطفل» في قلب الحدث

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في مركز حماية الطفل ورشة عمل مكثفة لأولياء الأمور، لاطلاعهم على المبادرات العديدة التي تبناها المركز والهادفة لضمان سلامة الأطفال، وذلك على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

قدم ورشة العمل فاطمة الراشدي رئيسة شعبة الحماية والتوعية والتوجيه وناصر بدر محمد عضو قسم الحماية الرقمية بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وألقت الورشة الضوء على الطرق المختلفة لمعالجة سوء الاستخدام للأجهزة الرقمية، ثم تلا ذلك جلسة حوارية بين أولياء الأمور لتقديم النصح والحلول الممكنة تجاه حماية الطفل من مخاطر الإنترنت.