سارة بلكنزي.. فتاة الذهب

مصطفى الديب (أبوظبي)

جاءت من كازاخستان مع عائلتها لتعانق الذهب، رغم أنها لم تعبر حاجز العشر سنوات، قاتلت بشراسة حتى صعدت لنيل الذهب، هكذا حققت سارة بلكنزي حلمها الأول بحصد ذهبية وزن 25 كجم في فئة البنات لمنافسات البراعم ضمن اليوم الأول من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

تقول سارة ببراءة: «حققت حلمي الأول بالتواجد هنا في أبوظبي، جئت مع عائلتي لكي أسعدهم وأسعد أنا كذلك بالتواجد في الإمارات أولا ثم الفوز وحصد الذهبية ثانيا».

وأضافت: أنا سعيدة جدا وأحلم أن أرتدي الحزام الأسود عندما أكبر، وكذلك أحلم بأن أكون مهندسة ناجحة، موجهة الشكر لوالدها ووالدتها الذين رافقاها في هذه الرحلة.

وتابعت: أتمنى التواجد هنا مجدداً في العام المقبل إنها رحلة رائعة وممتعة والإمارات جميلة للغاية، وفيها متنزهات وألعاب للأطفال كثيرة لذلك فإني أعشقها لأني استمتع هنا وكذلك لأنني حققت الميدالية الذهبية فيها.

أما والدتها أميرة بلكنزي فعبرت عن سعادتها البالغة بفوز ابنتها بذهبية وزن 25 كجم، مؤكدة أن حلم العائلة كلها تحقق على يد الصغيرة سارة، ووجهت الشكر إلى الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص على الاستضافة الرائعة، وأكدت أن تنظيم البطولة خيالي وعالمي ويؤكد دوما أن أبوظبي تتفرد في كل شيء.

ووجهت الشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على كرم الضيافة مؤكدة أن بصمات الاتحاد الإماراتي على تطوير اللعبة عالمياً واضحة ومؤثرة للغاية والدليل على ذلك مشهد اليوم الأول من البطولة والتفاعل الكبير من جميع الأعمار.