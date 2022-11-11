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رياضيون.. «سفراء سياحة»

رياضيون.. «سفراء سياحة»
12 نوفمبر 2022 00:32

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت وسائل الإعلام البرازيلية أن لاعبي الجو جيتسو البرازيليين من مدينة نيتيروي، المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، لديهم مهمة أخرى، بعدما تم إطلاق لقب «سفراء» عليهم للترويج للسياحة في المدينة الصغيرة، واستغلال المشاركة الكبيرة لدول العالم في الحدث المقام في أبوظبي.
وتلقى لاعبو نيتيروي هدايا تذكارية من معهد محلي بالمدينة، لأخذها معهم إلى أبوظبي، ووجه باولو نوفايس مدير المعهد رسالة لهم، وقال: أتمنى أن يجلب كل واحد منكم المزيد من الألقاب إلى مدينتنا، بعزم وشعور الهواء بالمدينة دائماً، نتمنى لك التوفيق في أبوظبي، بالإضافة إلى أنكم رياضيون، لديكم مهمة إظهار جمال نيتيروي للعالم، بمناظرها الطبيعية وشعبها.
ويشارك 8 رياضيين من المدينة في البطولة، حيث يصطحبون معهم الهدايا التذكارية، وهم لورا بورجيس، ولورا صوفيا تينوكو، ورافايلا بونتيس، ولوان جونسالفيس، وجواو جابرييل بورجيس، وجواو كليبر بورخيس، ولوكاس برازيل وجابرييل ناسيمنتو، وجميعهم يتدربون في نفس الصالة الرياضية في المدينة البرازيلية.
وأكد جواو كليبر بورخيس أن كل رياضي هو «السفير الشاب لنيتيروي»، وقال: نريد تكريم هذا اللقب، من خلال تقديم أفضل ما لدينا في المنافسات، وإظهار أجمل ما في مدينتنا للعالم بأكمله.

الجو جيتسو
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
أبوظبي
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البرازيل
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