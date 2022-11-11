الحي الرياضي لـ«عالمية أبوظبي للجو جيتسو».. «متعة الأسرة»

أبوظبي (الاتحاد)

إذا كنت صغيراً أو كبيراً، من عشاق الرياضة والتراث أو حتى المأكولات المتنوعة، تجد متعتك في الحي الرياضي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ويكون زواره على موعد مع المتعة، وكذلك الأصالة مع الحداثة.

شهد الحي الرياضي تفاعلاً كبيراً من مختلف الأعمار لتنوع فعالياته، هناك من زار التراث، وتعرف على الصقر الإماراتي رمز الأصالة والعراقة لوطن زايد، التقط الكثيرون الصور التذكارية، وهم يحملون الصقر، ويداعبونه في لقطات عنوانها المتعة.

وعلى الجانب الآخر، استمتع الأطفال بتسلق الحائط أحد الأجنحة التي شهدت إقبالاً كبيراً، لما فيه من متعة وتحدٍ كبيرين، وأيضاً تسلق الشباك الذي يقف بجانبه، وحرص الأطفال تحديداً على الاستمتاع بهذه التحديات والمثير أن التسابق كان على أشده بينهم، إما لتسلق الحائط أو الشباك الذي يعد أصعب نسبياً ويتحاج إلى فكر ورشاقة.

واختبر الكبار والصغار قوتهم في جناح الملاكمة، من خلال قوة اللكمة، حيث وصلت سرعة بعض اللكمات إلى أكثر من ألف على ميزان اللعبة، وهناك من فرح برقم الـ 700 من الأطفال.

وعلى الجهة الأخرى للحي الرياضي، تفاعل الكثيرون مع عدد من الألعاب؛ منها ركوب الدراجات، وتدريب الأقدام، وحمل الأوزان.