«بايك أبوظبي».. «مسارك هو مدينتك»

ميثه المرزوقي (أبوظبي)

«مسارك هو مدينتك.. ومدينتك هي مسارك، معاً لممارسة رياضة الدراجات الهوائية»، شعار يعكس هوية أبوظبي وطموحها في معانقة النجاحات على مستوى الدراجات الهوائية، كيف لا وأبوظبي عاصمة الرياضة العالمية، هذه العبارة المدهشة تقابلك عند مدخل بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية «أبوظبي 2022» مهرجان «بايك أبوظبي».. هناك تجد عالما خاصا بتحديات الدراجات التي تحبس الأنفاس وسط إثارة بلا حدود، كل هذه المشاهد تجذبك في كورنيش أبوظبي مقابل نيشن تاور عند متابعة أحداث المهرجان الاستثنائي الذي تستضيفه العاصمة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويعتبر مهرجان «بايك أبوظبي» محركاً أساسياً لطموحات إمارة أبوظبي، لتكون الوجهة العالمية الرائدة في رياضة الدراجات الهوائية، باعتباره نشاطاً رياضياً وترفيهياً وصحياً، ووسيلة مستدامة للتنقل، ورياضةً تنافسيةً للهواة والمحترفين، بمختلف أنواع المسابقات والمنافسات التي يتابعها الملايين من المهتمين والجماهير حول العالم.

وتعكس استضافة بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية (أبوظبي 2022) ثقة الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية بقدرة أبوظبي على الإبهار والتميز والاحترافية في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية لمختلف أنواع الرياضات، بفضل بنيتها التحتية، وكوادرها الوطنية التي تسعى دائماً للتميز. تواصلت في أبوظبي فعاليات البطولة وسط عروض تحبس الأنفاس لفئات بي إم إكس للأسلوب الحر وبي إم إكس فلاتلاند، والحواجز، واستعراض المنتخبات المشاركة من 36 دولة، وشهد اليوم الثالث من مهرجان بايك أبوظبي في نسخته الأولى العديد من الفعاليات شملت تصفيات تحدي سباق بي إم إكس للأسلوب الحر للرجال، حيث تقوم العديد من المنتخبات الدولية بمراقبة أداء دراجيها المشاركين في تصفيات هذه المجموعات، بطموح الوصول إلى مرحلة النهائيات، وقدمت الفرق المشاركة مستويات فنية عالية وإثارة بلا حدود خلال التصفيات.واشتملت تصفيات سباق الحواجز على التنافس لتخطي المراحل المتعددة من الحواجز الطبيعية التي تكون الأخطر في حال وقوع أحد المتسابقين عن دراجته الهوائية، ويتمثل التحدي الأكبر في اجتياز الصخور وجذوع النخيل لتحقيق افضل وقت يؤهل المتسابقين للمشاركة في النهائيات.

إثارة بلا حدود في كورنيش أبوظبي، حيث يقدم المتسابقين أعلى مستويات من المتعة والإثارة في تحديات الدراجات، «الاتحاد» رصدت ردود فعل المتسابقين على التصفيات قبل الانتقال إلى مرحلة النهائيات، وكانت إجابة المتسابقين واحدة، حيث أكدوا أن البطولة في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية تجمع نخبة من أفضل الدراجين بحثا عن الفوز والصعود إلى منصات التتويج، وأشادوا بجاهزية المكان والترتيبات المتميزة في أبوظبي. وأوضح الجميع بأن البطولة تجمع بين التحدي والإثارة والمتعة.

وفي هذا الصدد قال الدراج السويسري ديبي ستادر أنه سعيد للعودة إلى أبوظبي مرة أخرى بعد زيارته الأولى عام 2010، حيث قضى أوقاتًا ممتعة في وطنه الثاني بحسب وصفه، كما أشار إلى أنه يخوض البطولة بحماس شديد خصوصا بعد إصابته بعدة حوادث كادت أن تمنعه من المشاركة، وعبر عن فخره بتمثيل سويسرا، وأثنى على نتيجة الفريق في التصفيات، موضحا بانه استمتع بالمسار المتميز المليء بالتحديات والعقبات.

وعبر الدراج الروماني أوربان قابور عن فرحته بالمشاركة في تحدي أبوظبي، مثنيا على الجاهزية الفنية لحلبة التسابق، والترتيبات المميزة التي تقدمها اللجنة المنظمة لإنجاح الحدث. واستطرد قائلًا إن مسار الحواجز يبدو صعبا جدًا ولكنه يتطلع إلى مشاركة إيجابية في «نسخة العاصمة». ومما يجدر ذكره أن أبوظبي تحمل لقب مدينة الدراجات الهوائية وتعد «الأولى» في آسيا التي تحصل على هذا اللقب الذي يمنح من الاتحاد الدولي للدراجات، ويأتي ذلك على خلفية التزامها طويل الأمد بالتشجيع على ممارسة هذه الرياضة والتطوير المستمر في المدينة لتوفير مسارات خاصة لها.