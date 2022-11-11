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جولة مجتمعية على امتداد الكورنيش في ختام «بايك أبوظبي»

أبوظبي تنبض بحركة الدراجات (من المصدر)
12 نوفمبر 2022 00:35

أبوظبي (الاتحاد)

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يستعد مجتمع محبي الدراجات الهوائية في أبوظبي للمشاركة في جولة مفتوحة للجميع، على امتداد كورنيش أبوظبي الساحر صباح الغد، كجزء من فعاليات أسبوع مهرجان بايك أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.
ويفتح كورنيش أبوظبي أبوابه لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات، للمشاركة في الجولة المجتمعية الساعة 7:30 صباحاً في ختام مهرجان بايك أبوظبي، حيث ستتاح الفرصة للجميع للمشاركة في واحدة من أكبر الفعاليات المجتمعية في أبوظبي، ضمن مساعي مجلس أبوظبي الرياضي لأن تكون الرياضة جزءاً من الحياة اليومية لدى الجميع، وللارتقاء بجود حياة أفراد المجتمع في أبوظبي.
ومن المقرر أن يكون موقع الانطلاق على الجانب الآخر من موقف سيارات الخالدية بجانب نيشن تاورز، بطول 6 كم.

كورنيش أبوظبي
أبوظبي
الدراجات الهوائية
الإمارات
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