«السعادة عنابية» في «ديربي أبوظبي»



مصطفى الديب (أبوظبي)



قاد البرازيلي جواو بيدرو فريقه الوحدة إلى فوز مهم على الجزيرة بهدف في الدقيقة 69، وتساوى «العنابي» في رصيد قمة «دوري أدنوك للمحترفين» مع شباب الأهلي ولكل منهما «22 نقطة»، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 17 نقطة.

وجاء «ديربي أبوظبي» حماسياً ومثيراً، خاصة في الشوط الثاني الذي تبادل فيه الفريقان إهدار الفرص، إلى أن نجح جواو بيدرو، في استغلال خطأ في تمرير الكرة من سالم راشد مدافع الجزيرة، وانفرد بالحارس علي خصيف، ونجح في التسجيل، معلناً عن هدف المباراة الوحيد، والفرحة الكبيرة لجمهور «أصحاب السعادة» في المدرجات.

وحاول الجزيرة التعويض، إلا أن تنظيم دفاع الوحدة، حال من دون التسجيل وأهدر علي مبخوت فرصة هدف التعادل، لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بهدف.