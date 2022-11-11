7 أيام رياضة على شاطئ كلباء

علي معالي (الشارقة)

الجمال، والمتعة، والرياضة، تتابعونها اعتباراً من اليوم السبت، ولمدة 7 أيام، على أجمل الشواطئ، في كلباء بإمارة الشارقة، حيث تنطلق دورة كلباء للألعاب الشاطئية في نسختها الثانية، وسط شغف كبير بعد النجاح الكبير الذي أفرزته النسخة الأولى، ويستمر تألق هذه الدورة مع الرقم «7»، حيث تقام لمدة 7 أيام في 7 ألعاب رياضية، وافتتاحها في الساعة «7» مساء، وتبلغ قيمة الجوائز المالية نصف مليون درهم.

تقام البطولة برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري بمدينة كلباء، وتشتمل على 7 ألعاب رياضية في كرة القدم والسلة والطائرة والسباحة والتجديف وكرة الريشة والترايثلون، والدفاع عن النفس.

المنافسات رياضية في المقام الأول، لكنّ لها أبعاداً أخرى اجتماعية وسياحية ترخي بظلالها على كل من يوجد في هذا الحدث الجميل، في ظل التطور الكبير الذي ستشهده نسخة هذا العام.

يرى عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن ما تقدمه هذه الدورة وسواها من الفعاليات الرياضية التي يبادر المجلس إلى تنظيمها تعبر عن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالنسبة لمشروع الشارقة الثقافي الكبير.

وقال هلال: «إن الإمارة شهدت في العام الماضي تنظيم 1648 نشاطاً ما بين التنافسي والمجتمعي». وتقدم بشكر خاص لجمهور مدينة كلباء الذي حرر بتفاعله وحضوره شهادة نجاح النسخة الأولى للدورة.

وأضاف: «على مدار 7 أيام، ستكون مدينة كلباء رياضية بالدرجة الأولى، وأن التفاعل الرياضي ممن يعيشون في المدينة كبير مع هذا الحدث».

وقال عبدالملك محمد جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة: «هذه النسخة التي تنطلق اليوم (السبت) توافرت لها كل مقومات النجاح بفضل الرعاية الكريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة»، وقال: «الدورة تتضمن مسابقات في كرة القدم والطائرة والسلة والتجديف وكرة الريشة والترايثلون وألعاب الدفاع عن النفس (الكاراتيه، الجو جيتسو، الجودو، المصارعة، التايكوندو)، إضافة إلى سباق الجري ضمن الألعاب المصاحبة».

ونوه عبدالملك جاني إلى أن هناك مفاجآت تنتظر الجماهير في هذا الحدث الرياضي المجتمعي المثير، وهنالك العديد من الفعاليات المصاحبة والمفاجآت التي تستهدف إمتاع وتسلية الجمهور، لا سيما وأن الحضور الجماهيري كان من الأسباب الرئيسة لنجاح النسخة الأولى.

وأضاف: «كل الجهود تضافرت لتنظيم نسخة مثالية وتعزيز مكانة الإمارة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبيرة، وهي تتزامن مع احتفال الإمارة بجائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2022، ونرحب بوفد الاتحاد العربي للثقافة للاستمتاع بفعاليات الدورة التي ستعبر عن قيمة الرياضة ودورها على صعيد الثقافة المجتمعية، وأنها ستكون أنموذجاً يحتذى به في تنظيم الدورات والبطولات في الشارقة، وبما يعكس أيضاً الترويج السياحي للإمارة عبر بوابة مدينة كلباء الجميلة».

ومن المنتظر أن تكون هناك ألعاب رياضية تراثية سوف نشاهدها في هذه النسخة التي يشارك فيها عدد كبير من مختلف الأعمار، وسط أجواء رياضية ومجتمعية مثالية للغاية، وهناك تنسيق كامل بين كل الاتحادات الرياضية المشاركة واللجنة المنظمة للبطولة، حيث تجرى كل بطولة بحسب اللوائح الخاصة بكل اتحاد، ما يمنح المنافسات القوة، وتحقيق الاستفادة المطلوبة.

وكان فريق خورفكان قد توج بلقب بطولة كرة القدم الشاطئية بعد فوزه على فريق كلباء 2-1 في المباراة النهائية، بينما جاء في المركز الثالث فريق شباب الأهلي بعد فوزه على إكسبو 9-1، وحل دبا الحصن بالمركز الأخير.

اللجنة المنظمة

تضم اللجنة المنظمة للدورة: عبدالملك جاني رئيساً، والمستشار عمر بن حنيفة، عضو مجلس الإدارة، نائباً، ياسر عمر الدوخي، مديراً للدورة، وزكية سهيل المشرخ، رئيساً للجنة الإعلام، وشهاب أحمد العوضي، رئيساً للجنة الفنية، وسعيد خلفان المزروعي، رئيساً للجنة الخدمات المساندة، وخلفان علي الدرمكي، رئيساً للجنة التسويق، وعبدالله حسن الدرمكي، رئيساً للجنة العلاقات العامة، والنقيب عادل درويش مسلم، رئيساً للجنة الأمنية، ومحمد محمود شلش، مقرراً للجنة المنظمة.