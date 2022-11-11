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الرياضي

«السلطان» يروي قصته في «معرض الشارقة»

«السلطان» يروي قصته في «معرض الشارقة»
11 نوفمبر 2022 20:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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تستضيف فعاليات الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، أكبر معرض للكتاب في العالم، زلاتان إبراهيموفيتش، أحد ألمع نجوم كرة القدم العالمية، في جلسة حوارية خاصة يوم الأحد المقبل، في الساعة الـ 9 مساءً.
لم يكتفِ الرياضي السويدي بتسجيل أجمل الأهداف في ملاعب كرة القدم العالمية فحسب، وإنما حقق إنجازات في صناعة النشر حول العالم مع النجاح الكبير لكتبه الأكثر مبيعاً التي تشمل «أنا زلاتان»، و«أنا كرة القدم: زلاتان إبراهيموفيتش»، و«أدرينالين: قصصي التي لم ترو»، وأحدث إصداراته التي يترقبها القرّاء «قصتي التي لم تروَ».
بدأ زلاتان إبراهيموفيتش مسيرته الرياضية مع نادي «مالمو» السويدي في عام 1999، وخاض أكثر من 100 مباراة مع المنتخب السويدي، ولعب مع عدد من أعرق الأندية الأوروبية، منها يوفنتوس، وإنتر ميلان، وإيه سي ميلان، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، وبرشلونة، حيث كانت صفقة انتقاله إلى العملاق الإسباني واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم، قبل الانتقال إلى ميلان، وله تاريخ حافل في كرة القدم الاحترافية، حيث حقّق 34 لقباً، وسجّل 600 هدف تقريباً. 

الشارقة
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