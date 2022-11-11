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الرياضي

خورفكان يتخطى الظفرة في «لقاء السبعة»!

خورفكان يتخطى الظفرة في «لقاء السبعة»!
11 نوفمبر 2022 19:03

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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انتزع خورفكان فوزاً مهماً على الظفرة 4-3، ضمن «الجولة العاشرة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ورفع «النسور» رصيده إلى «النقطة 11»، بالفوز الثالث في البطولة، والتعادل مرتين، بينما تكبد «الفارس» خسارته الثامنة، ليتجمد رصيده عند «النقطة الرابعة»، في المركز قبل الأخير.
تقدم «النسور» بهدف البرازيلي جونيور في الدقيقة 23، وأدرك «الفارس» التعادل في الدقيقة 50 عن طريق لوكاس سيلفا، وبعد 4 دقائق، نجح البرتغالي إيلتون فيليبي في عودة التقدم إلى «النسور» بالهدف الثاني في الدقيقة 54، وأضاف الجزائري مهدي عبيد الهدف الثالث في الدقيقة 63، وقلص ميشيل كوانتين الفارق بالهدف الثاني للظفرة في الدقيقة 75، ورد عليه إيلتون فيليبي بالهدف الرابع لخورفكان في الدقيقة 90، إلا أن ليوناردو إيفور سجل الهدف الثالث للظفرة في الدقيقة 95.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الظفرة
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