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«الفرسان» يكسب «النصر» بـ «الثلاثة»

«الفرسان» يكسب «النصر» بـ «الثلاثة»
11 نوفمبر 2022 19:01

 
معتصم عبدالله (دبي)

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حسم شباب الأهلي المواجهة أمام ضيفه النصر 3-0، في انطلاق «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الفوز الـ 15 لـ «الفرسان» في «الديربي القديم»، والخامس على التوالي للفريق للمرة الأولى، منذ موسم 2016- 2017، ليرفع رصيده إلى «22 نقطة»، في صدارة الترتيب «مؤقتاً».
في المقابل، فشل «العميد» الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الكرواتي الجديد جوران توميتش، والذي تولى المهمة خلفاً للألماني «المقال» ثورستن فينك، في حصد الفوز للمباراة الثامنة على التوالي، وهي المرة الأولى في «دوري المحترفين» التي يفشل فيها «الأزرق» تحقيق الانتصار في 8 مباريات متتالية، ليبقى عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.
ومنح هدف «المقيم» إيجور جيسوس «الفرسان» أسبقية التقدم، بعدما نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 21، من تمريرة هيأها كارتابيا، بعد خطأ للاعب «العميد» حسين مهدي في وسط الملعب، وهو الهدف الأول لإيجور في مرمى النصر بالدوري، والأول للاعب برازيلي من «الفرسان» في «الديربي القديم»، منذ هدف إيفرتون ريبيرو في موسم 2016-2017.
وعزز الأرجنتيني كارتابيا صاحب تمريرة الهدف الأول، تقدم «الفرسان» بالهدف الثاني من رأسية في الدقيقة 84، مستفيداً من تصدي خاطئ للحارس أحمد شمبيه لتسديدة «البديل» أحمد نور الله، وعاد بعدها اللاعب نفسه ليحتفل بـ «الثنائية» الأولى في الموسم، بإضافة الهدف الثالث، من كرة ذكية لعبها من فوق الحارس، مستفيداً من بينية «البديل» عمر خربين، وهو الهدف الخامس من أصل 10 أهداف لـ «الفرسان» أمام «العميد» الذي يسهم فيه كارتابيا بتسجيله هدفين، مقابل ثلاث تمريرات حاسمة.

دوري أدنوك للمحترفين
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