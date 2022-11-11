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ماني في «المونديال»!

ماني في «المونديال»!
11 نوفمبر 2022 16:00

 
دكار (أ ف ب) 

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أدرج المدرّب السنغالي أليو سيسيه اسم مهاجم بايرن ميونيخ الألماني أفضل لاعب إفريقي ووصيف الكرة الذهبية ساديو ماني، في قائمة «أسود التيرانجا» التي ستخوض غمار مونديال 2022، رغم إصابته التي تقوّض فرصه باللعب.
وقال سيسيه الذي جدد عقده مع المنتخب حتى العام 2024 لصحفيين، إنه يأمل في أن تتحسن حالة ماني في غضون أسابيع قليلة، معرباً عن أنه متفائل لأن الإصابة لا تتطلب إجراء جراحة.
وأضاف المدرّب «فضلت إبقاءه في المجموعة، ساديو ماني لاعب مهم في فريقنا، من المهم الاستمرار في متابعة إصابته، على أمل أن يحدث تطور في غضون أسبوعين أو ثلاثة، لكننا متفائلون حقاً».
وتابع «سنمنح أنفسنا كل الوسائل اللازمة لنتمكن من استعادة ساديو ماني».
وكانت مشاركة مانيه في التشكيلة المونديالية محلّ شك منذ خروجه مصاباً في طرف عظمة الشظية «فيبولا» اليمنى في الدقيقة الحادية والعشرين خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن 6-1.
وعلى الفور، شعر الدولي السنغالي بالألم وأمسك بركبته، ثم استلقى على العشب، بعد تدخل الأطباء البافاريين، حاول مانيه إكمال اللعب، لكنه سرعان ما أشار إلى مدربه يوليان ناجلسمان بأنه لا يستطيع الاستمرار، ليحل محله الألماني الدولي لوروا سانيه.
وبالتالي، سيغيب مانيه عن مباراة فريقه بايرن ميونيخ المقبلة ضد شالكه السبت في الدوري الألماني.
ويذكر أن مانيه كان ضمن تشكيلة السنغال التي توجت بكأس الأمم الأفريقية مطلع العام الحالي للمرة الأولى في التاريخ.

السنغال
مونديال 2022
كأس العالم 2022
ساديو ماني
بايرن ميونيخ
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