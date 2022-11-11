توحيد الجهود الإماراتية والسعودية في القوس والسهم



دبي (الاتحاد)



أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، أن العلاقات الثنائية بين الإمارات والسعودية راسخة وقوية، غرسها الآباء المؤسسون، وأرسى دعائمها قيادتا البلدين، وتستند في مضمونها إلى جذور الروابط الوثيقة والمتجددة، إذ تشهد نقلات دائمة ومستمرة من التطوير والتكامل، ومواصلة البناء على إرث عميق وكبير، يمثل نموذجاً مبهراً لتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.

وقال الكعبي إن زيارته للسعودية وبحث سبل التعاون المشترك مع الاتحاد السعودي للسهام، تعبر عن الرؤى والتوجهات المتبادلة بين الاتحادين لتحقيق التطلعات المنشودة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الداعمة لبلوغ المنجزات الوطنية في اللعبة التي ترتكز على رؤية عميقة تستشرف استدامة مستقبل التطور وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأبدى الكعبي تقديره لحفاوة الاستقبال من مشعل بن عبدالمحسن الحكير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام، وعبدالرحمن إبراهيم الشدوخي المدير التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة، ووجه لهم الدعوة لحضور البطولة الآسيوية للقوس والسهم التي تستضيفها الإمارات في الشارقة الشهر المقبل، مضيفاً أن الاتحادين يرغبان بالعمل معاً للمضي قدماً في تنفيذ البرامج والخطط الداعمة للتطور الرياضي، للوصول باللعبة إلى المستوى الذي يجسد المعطيات المتوافرة على صعيد العناصر الواعدة والبرامج الطموحة والخطط الناجحة.

وأضاف: نتطلع إلى التعاون في جميع المجالات التي يمكن أن تقودنا إلى ترسيخ أهداف نتطلع من خلالها على الارتقاء بجودة المخرجات لبلوغ الأهداف، وثقتنا كبيرة في أن العمل المشترك يمنحنا فرصة رائعة لتبادل وجهات النظر وتشارك الخبرات المطلوبة، وفي نهاية الأمر نستطيع العبور بطموحاتنا إلى الغايات المنشودة.