مؤتمر دبي يكشف أسرار استقطاب وتطوير المواهب



دبي (الاتحاد)



يستضيف مقر مجلس دبي الرياضي 17 نوفمبر الجاري جلسة مهمة، ضمن فعاليات النسخة السابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتحمل الجلسة عنوان «استقطاب الموهوبين»، ويتحدث فيها روي كوستا نجم البرتغال وبنفيكا وميلان وفيورنتينا، ورئيس نادي بنفيكا حالياً، وجوليان وارد المدير الرياضي لنادي ليفربول.

ويأتي اختيار الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر، بحضور نجوم الكرة العالمية، تنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي، بتعزيز دور دبي كحاضنة، في مجال استقطاب وتطوير المواهب، كما أنه يمنح ممثلي أندية الدولة والعاملين في هذا القطاع المهم الفرصة للتعرف على التجارب الاحترافية الناجحة، في مجال استقطاب واكتشاف وتطوير الموهوبين الرياضيين، والاعتماد عليهم في بناء الفرق الناجحة القادرة على الفوز بالبطولات.

ويملك بنفيكا وليفربول تجربة كبيرة وناجحة في مجال استقطاب واكتشاف وتطوير اللاعبين الموهوبين، ولكل لمنهما مدرسة خاصة ومتميزة في هذا المجال، كما حققا نجاحات تسويقية كبيرة ورفد الفرق الأوروبية، وفي باقي القارات بلاعبين موهوبين ومتميزين.

ويجمع روي كوستا بين تجربة اللاعب الذي تدرّج من مرحلة الأكاديميات وفرق الناشئين، وصولاً إلى اللعب في أقوى الأندية الأوروبية، ومع منتخب البرتغال في البطولات العالمية، وكذلك تجربة الرئيس والمسؤول في بنفيكا، مما يمثل تنوعاً مهماً في فهم احتياجات اللاعب الموهوب، وكيفية تقديم الرعاية له، وكذلك وضع الخطط الصحيحة في النادي لاستقطاب واكتشاف وتطوير الموهوبين، وضمهم لفرق النادي وصولاً إلى الفريق الأول، أو حتى تسويقهم للأندية الأخرى مقابل مبالغ تدعم وجهود تطوير النادي وتشييد منشآت تدريبية وملاعب جديدة له، أو تعزيز صفوفه لاعبين موهوبين يملكون القدرة على تقوية الفريق وإيصاله إلى منصات التتويج.

فيما يعمل جوليان وارد في أحد أهم الأندية الأوروبية والعالمية، وهو ليفربول ويعمل مع مختلف الفرق التي تمثل النادي، بما في ذلك فرق الأكاديميات والفئات العمرية المختلفة، كما يشرف على قطاع استقطاب وتكوين الموهوبين وفق منهجية عريقة قدّمت الكثير للكرة الإنجليزية والأوروبية، ويسلط الضوء على سياسة وآليات العمل في مجال الموهوبين يمكن أن تساعد في تكوين نموذج خاص يناسب أنديتنا وأكاديميات الكرة الكثيرة التي تزاول عملها في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، وتحقق الأهداف التي سعى مجلس دبي الرياضي لتحقيقها لقطاعنا الرياضي، وفق التوجهات واستراتيجيات العمل التي أطلقتها الحكومة في مجال استقطاب المواهب الرياضية.