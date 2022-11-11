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الرياضي

«الفرسان» يختبر صدارة «دوري 21» أمام «العميد»

«الفرسان» يختبر صدارة «دوري 21» أمام «العميد»
11 نوفمبر 2022 14:00

معتصم عبدالله (دبي)


تشهد انطلاقة الجولة العاشرة لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، ثلاث مباريات ساخنة غداً «السبت»، بلقاء شباب الأهلي «المتصدر» أمام مضيفه النصر باستاد آل مكتوم، و«ديربي العاصمة» بين الوحدة والجزيرة، على الملعب الفرعي لأكاديمية «العنابي» بالشهامة، والظفرة وخورفكان على استاد حمدان بن زايد.
وتستكمل الجولة يوم الأحد المقبل بأربع مباريات تجمع اتحاد كلباء مع عجمان، والوصل مع بني ياس، والعين مع الشارقة، والبطائح مع دبا، قبل توقف المنافسة بالتزامن مع توقف «دوري أدوك للمحترفين»، حتى 20 ديسمبر المقبل بانطلاقة «الجولة 11»، والتي تعقب نهائيات كأس العالم 2022.
ويتطلع «الفرسان» متصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، إلى الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة في المواجهة أمام مضيفه «العميد» الخامس بـ 14 نقطة، فيما يشعل فارق النقطتين مواجهة «العنابي» الثالث برصيد 16 نقطة، وضيفه «فخر أبوظبي» السادس بـ 14، ويجمع صراع الهروب من المراكز الأخيرة «فراس الظفرة» صاحب المركز الـ 12 بـ 8 نقاط، وضيفه «النسور» المتذيل بست نقاط.

فرق الصدارة


1- شباب الأهلي «23 نقطة»
2- الشارقة «18 نقطة»
3- الوحدة «16 نقطة»
4- دبا «16 نقطة»

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كأس اليد بين الشارقة والجزيرة

مباريات السبت


النصر - شباب الأهلي 16:45
الوحدة - الجزيرة 16:45
الظفرة - خورفكان 16:45

 

مباريات الأحد

الوصل - بني ياس 16:45
اتحاد كلباء - عجمان 16:45
العين - الشارقة 16:45
البطائح - دبا 16:45

 

دوري تحت 21
النصر
شباب الأهلي
الوحدة
الجزيرة
الظفرة
خورفكان
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