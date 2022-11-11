«الملك» و«الزعيم».. قمة أقوياء «الدفاع والهجوم»



معتصم عبدالله (دبي)



يُسدل الستار، مساء غد «السبت»، على «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة أربع مباريات منتظرة، تجمع عجمان مع اتحاد كلباء على استاد راشد بن سعيد، وبني ياس مع الوصل على ملعب الأول، ودبا مع البطائح في معقل «النواخذة»، والشارقة مع العين في قمة الختام، قبل توقف المنافسة حتى 19 ديسمبر المقبل، موعد انطلاق «الجولة 11»، بالتزامن مع إقامة نهائيات كأس العالم 2022 من 20 نوفمبر الحالي إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتتركز الأنظار في «ختام الجولة»، على «الكلاسيكو» المرتقب الذي يجمع الشارقة الطامح للتمسك بالصدارة، في مواجهة ضيفه العين «السابع» بـ 16 نقطة، والساعي بدوره للعودة إلى الواجهة في المواجهات المباشرة أمام «الكبار»، بعد خسارته ثلاث مباريات أمام المنافسين الجزيرة 1-2، والوحدة 2-3، وشباب الأهلي 1-2.

وستكون مباراة الغد الـ 25 في تاريخ لقاءات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الزعيم» برصيد 11 انتصاراً، مقابل 6 انتصارات لـ «الملك»، في الوقت الذي حسم التعادل 7 مباريات، علماً بأن الشارقة خسر في مباراة واحدة في آخر 8 لقاءات أمام العين.

وتضفي الأجواء الجماهيرية الكبيرة المنتظرة لقمة اليوم، المزيد من الإثارة على مباراة «الملك» صاحب أقوى دفاع بـ 7 أهداف هزت شباكه، و«الزعيم» صاحب أقوى هجوم - قبل انطلاق الجولة - برصيد 22 هدفاً، ويبرز في قائمة «أصحاب الأرض» بجانب البرازيلي كايو هداف مواجهات الفريقين برصيد 6 أهداف، المهاجم ألكاسير هداف الشارقة بمعدل هدف كل 149 دقيقة، فيما يعول الضيوف على جهود لابا كودجو متصدر قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، وصاحب معدل هدف في كل 81 دقيقة.

وتنطلق مواجهات اليوم الأخير للجولة العاشرة، بمباراتي عجمان «الثامن» برصيد 14 نقطة، أمام ضيفه اتحاد كلباء السادس بـ 17، فيما يستضيف بني ياس «التاسع» بـ 11 نقطة، الوصل صاحب المركز الرابع وله 18 نقطة.

ويتفوق «البرتقالي» الساعي لتجاوز «عثرة» الخسارة في الجولة الماضية أمام الوصل 1-2، في المواجهات المباشرة أمام ضيفه «النمور» الراغب بدوره إلى حصد الفوز السادس في مشواره والثالث على التوالي، وحقق عجمان 5 انتصارات أمام اتحاد كلباء مقابل 3 مرات للأخير.

ويحتضن ملعب دبا مواجهة «النواخذة» صاحب المركز الأخير برصيد نقطة، أمام ضيفه البطائح العاشر بـ 9 نقاط، والذي يقوده المغربي سعيد شخيت في ظهوره الأول، بعد توليه المهمة خلفاً للبرازيلي المقابل كايو زاناردي، وهي المباراة الأولى التي تجمع الفريقين في «دوري المحترفين».

مباريات السبت



عجمان - اتحاد كلباء 16:45

بني ياس - الوصل 16:45

دبا - البطائح 19:30

الشارقة - العين 19:30



درويش «حائط الصد»

يقف درويش محمد حارس الشارقة، على رأس أكثر حراس «دوري أدنوك للمحترفين» نجاحاً في التصديات الصحيحة خلال الموسم الحالي بما نسبته 78 %، وأسهم بشكل فعال في صدارة فريقه لقائمة الأقوى دفاعاً، بعدما استقبلت شباكه 7 أهداف، وسجل العين 48 هدفاً أمام الشارقة مقابل 34 هدفاً للأخير.

ذكريات «الأولى»

يستعيد دبا في مباراته أمام ضيفه البطائح ذكريات مواجهات الفريقين في دوري الأولى، والذي شهد تفوق «النواخذة» في مباراتين، مقابل فوز وحيد لـ «الراقي»، والتعادل في مباراة رابعة، قبل مباراة السبت التي تعد الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين في المحترفين.

الأجانب سلاح «البرتقالي»



يعتمد عجمان بشكل أساسي في خط المقدمة على مهاجميه الأجانب، حيث يعد «البرتقالي» واحداً من بين فريقين فقط في الدوري إلى جانب الشارقة لم يسجل لهما أي لاعب مواطن، علماً بأن اللاعبين الأجانب سجلوا آخر 7 أهداف في مواجهات «البرتقالي» و«النمور» في الدوري.

أفضلية «الإمبراطور»



22 مواجهة جمعت بني ياس والوصل في دوري المحترفين، يتفوّق الوصل بـ9 انتصارات مقابل 7 مرات لبني ياس وتعادل الفريقان في 6 مواجهات، ويمتد تفوّق «الإمبراطور» على «السماوي» إلى المباريات التي استضافها الأخير خلال مواجهات دوري المحترفين «فاز 5 وتعادل 3 وخسر 3».